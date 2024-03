Tesla Model 3 Grande Autonomie (2024) : la meilleure dans son domaine

Restylée fin 2023, la berline américaine a su optimiser ses performances, corriger ses défauts tout en gardant un prix attractif. Malheureusement, entre-temps, Bercy a mis en place le système de score environnemental qui exclue bon nombre de véhicules électriques provenant de Chine, dont la Tesla Model 3 commercialisée en France.

Si le tarif reste malgré tout attractif, le ticket d’entrée passe ainsi de 38 990 € à 42 990 €. Un surcoût qui ressert l’écart avec la version Grande Autonomie (50 990 €), ajoutant un moteur supplémentaire pour une puissance quasiment doublée (460 ch), une batterie de plus grosse capacité (78,8 kWh utiles) proposant un rayon d’action de 629 km (+116 km). L’écart de prix passe ainsi à 8 000 €. Notez que Tesla pratique jusque mi-mars une offre commerciale à hauteur du montant du bonus (4 000 €).

Les retouches apportées au design de la Model 3 ont un impact sur le style, c’est un fait, mais surtout sur l’aérodynamisme. Un facteur important dans le domaine de l’électrique. Son coefficient atteint (Cx à 0,219) une valeur excellente. Autre facteur important, les pneumatiques. Ainsi chaussée de pneus 18’’, la Tesla Model 3 Long Range peut parcourir près de 700 km en une charge (678 km précisément) contre 629 km avec les jantes de 19’’.

À bord où bon nombre de propriétaires passeront du temps, notamment durant les recharges, Tesla a corrigé plusieurs défauts de jeunesse. Ainsi les tissus, les sièges et les plastiques grimpent d’une marche en matière de présentation. Le tout est mis en lumière par un éclairage d’ambiance LED. Que dire de cette planche de bord encore plus désertique qu’auparavant composée d’un volant et d’un écran. Toutes les fonctionnalités sont regroupées sur les boutons du volant (clignotants) ou via l’écran (essuie-glaces, soufflerie, vitesse, autonomie, etc.). Ce principe, toujours déstabilisant pour les novices réclame un temps d’adaptation, parfois assez long, mais une fois bien assimilé, le concept est intuitif, rapide et d’une efficacité redoutable.

Cette performance est rendue possible grâce au système multimédia puissant et ultra-rapide. Malgré une présentation qui gagnerait à être plus claire, il offre de multiples fonctionnalités et toutes les connectivités possibles et inimaginables. Certaines sont utiles comme le planificateur d’itinéraire, la navigation ou la régénération. D’autres peuvent paraître superflus comme les plateformes de streaming ou les jeux. En réalité, les propriétaires les utilisent régulièrement pour se divertir pendant la recharge. Dotée de nombreuses assistances et aides à la conduite, la Model 3 peut faire évoluer ces dernières en activant des options (payantes) à distances. Les rangements aussi ont fait l’objet d’amélioration à l’image de la vaste boîte à gants centrale et d’un double chargeur de smartphone par induction.

Tesla profite de ce restylage pour renforcer le niveau de confort de l’ensemble des passagers. Ainsi aux places arrière, où les sièges ont été redessinés, il y a de la place aux jambes. En revanche, la garde au toit s'avère un poil juste pour les grands gabarits. Mais tous seront contents de voir apparaître de série un écran central arrière de 8’’ qui leur permettra de se divertir aussi bien en roulant que pendant la recharge. Idéal pour calmer l’impatience des enfants par exemple. Malgré un dessin étroit et une faible hauteur de chargement, le coffre gagne une trentaine de litres (594 litres) et se place toujours comme l’un des meilleurs du marché. Il est complété par un frunk de 88 litres, sous le capot, pouvant servir de rangement pour câbles de recharge. Tout est bien pensé et les volumes sont optimisés.

La Model 3 Grande Autonomie est équipée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, fournissant une puissance d’environ 460 ch. Sa batterie diffère de la version « Propulsion » par sa capacité d’abord 78,8 kWh (utiles) contre 57 kWh mais surtout par sa chimie. Cette dernière est une NMC (Nickel/Manganèse/Cobalt) alors que la Model 3 de base fait appel à une LFP (Lithium/Fer/Phosphate) de 57 kWh. Moins sensibles aux températures et plus rapides à recharger, ces batteries NMC (fournies par CATL) offrent aussi une densité énergétique supérieure et un cycle de vie plus important. Plus coûteuses, elles sont particulièrement adaptées aux voitures performantes...

...Et des performances, la Model 3 Grande Autonomie en a à revendre avec plus de 460 ch envoyés aux 4 roues. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4 s et la V-max atteint 201 km/h. Cette sage berline d’apparence délivrant en temps normal une conduite souple, silencieuse et confortable est capable de se transformer en machine de course, d'une simple pression sur la pédale de droite. Les accélérations et les reprises sont si violentes qu’elles vous colleront la nuque à l’appuie-tête. Cette débauche de puissance est particulièrement bien gérée par l’électronique qui optimise la motricité. Tout passe au sol, d'autant plus avec les pneumatiques Michelin livrés de série. En somme, vous n’aurez aucune difficulté à vous insérer sur l’autoroute, à dépasser ou à improviser en cas d’urgence.

L’amortissement revu à l’occasion du restylage n’a pas vraiment d’impact sur la tenue de route qui reste rassurante et dynamique. Le comportement routier est moins engageant que celui d’une BMW i4 mais on note des progrès en matière de confort. Malgré quelques percussions à basse vitesse, notamment sur les revêtements dégradés, l'amortissement est un peu plus indulgent. La filtration des suspensions est meilleure qu’auparavant à haute vitesse tout comme l’insonorisation. Les passagers sont mieux isolés des bruits de roulement et d’air, ce qui renforce les qualités de voyageuse de cette Model 3.

Une très bonne voyageuse

Sur l’autoroute, l’Américaine file comme un TGV posé sur des rails. Dans cet environnement, la consommation d'une voiture électrique ne fait généralement pas de miracles, d’autant que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables (vent soutenu et température extérieure de 8°C). Pourtant nous avons observé une moyenne de 19 kWh/100 km, ce qui porte à environ 414 km l’autonomie, en roulant à 130 km/h jusqu’à épuisement de la batterie. Un score dans la très bonne moyenne du marché vu les conditions.

Sur route à 80 km/h, la Model 3 Grande Autonomie rayonne, consommant un « petit » 14 kW/100 km alors qu’en ville cette dernière tombe à 11,5 kWh/100 km. Au terme de notre parcours mixte, nous avons relevé une moyenne de 14,8 kWh/100 km, un très bon score qui porte l’autonomie réelle à plus de 532 km en consommant 100% de la batterie.

Ce qui fait de cette Model 3 Grande Autonomie une voyageuse rassurante capable d’avaler les kilomètres, ce n’est pas seulement son efficience mais surtout son écosystème (planificateur, régénération et recharge).

En effet, les puissances de recharge 11 kW (AC) et 250 kW (DC) figurent parmi les plus hautes du marché. Nous avons ainsi constaté une puissance moyenne de 110 kW sur un superchargeur Tesla de 150 kW, ce qui nous a permis de passer de 10% à 80 % en 28 minutes. Ces temps de recharge réduits sont dus à la présence d’un planificateur d’itinéraire efficace qui prend en compte la disponibilité de la borne, la distance de votre trajet et votre style de conduite. Ce planificateur (privilégiant les superchargeurs) permet également de pré-conditionner la batterie pour ainsi optimiser la recharge. En gros l’Américaine vous prend par la main. Dommage, il n’est pas possible de pré-conditionner manuellement la batterie comme chez BMW par exemple. Il faut ruser avec la navigation et entrer un point proche de la borne souhaitée.