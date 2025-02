BMW Série 2 Gran Coupé, CLA meilleure ?

En bref



Coupé 4 portes

À partir de 39 150 €

de 122 à 300 ch

La Série 2 Gran Coupé, c’est en quelque sorte, l’alternative branchée de la Série 1. La berline coupé 4 portes cible les urbains et les cadres dynamiques qui souhaitent profiter d’un style aguicheur tout en conservant un gabarit compact et un prix « abordable ». Ce marché de niche, très prisé par les marques premium, représente un pourcentage suffisamment important pour que BMW renouvelle son modèle.

Cette nouvelle génération (Code F74) est liée techniquement à la BMW Série 1. Les deux voitures sont produites au même endroit, dans l’usine de Leipzig, et partagent de nombreux éléments. A commencer par la plateforme. L’empattement reste le même mais la longueur s’étire d’une bonne vingtaine de centimètres (4,55 mètres). La principale différence se situe au niveau du dessin de la partie arrière, façon coupé, qui s’achève sur une malle.

Cette dernière accueille des feux arrière bien plus harmonieux qu’auparavant avec un dessin aux angles marqués et une signature lumineuse en forme de flèches. La partie avant, elle, est calquée sur celle de la Série 1 avec une volonté d’assagir les traits en réduisant les imposants haricots et en étirant le museau et les optiques. Les versions les plus sportives peuvent recevoir un kit carrosserie composé d’un spoiler, d’un bouclier plus imposant et de jantes de 18’’ en alliage léger. La nouvelle Serie 2 Gran Coupé peut également s’équiper en option de la calandre lumineuse.

C’est en ouvrant la porte conducteur que l’on constate le plus gros changement. La planche de bord redessinée accueille une dalle incurvée regroupant deux écrans (10,25" et 10,7") équipés de la dernière version du système d’exploitation de BMW (BMW Operating System 9). L’écran central est ultra rapide et regorge de fonctionnalités. Revers de la médaille, même les réglages les plus basiques (soufflerie, température, etc.) s’effectuent depuis ce dernier, ce qui oblige souvent à quitter la route des yeux. BMW a eu la bonne idée de placer un bouton physique près de la commande de boîte (dorénavant sous la forme d’une gâchette) pour accéder à vos raccourcis préférés comme par exemple désactiver l’alerte de survitesse.

Le pavillon plus bas oblige à courber l’échine pour s’installer aux places arrière. L’espace aux genoux, le même qu’à bord de la Série 1 et la garde au toit peuvent s’avérer pénalisants pour les passagers au-delà d’1,80 m. Bonne nouvelle, le coffre grandit offrant 430 litres. Mais attention, ceci concerne uniquement les versions thermiques : à savoir l’entrée de gamme, 216 et… la plus chère, la M235. Toutes les autres motorisations, micro-hybridées, cubent à 360 litres. La batterie prive le rangement sous plancher. Toutefois, la plupart des objets encombrants pourront être logés en rabattant la banquette 40/20/40 depuis le coffre, via une tirette.