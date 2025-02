BMW Série 2 Gran Coupé, CLA meilleure ?

La Série 2 Gran Coupé reprend intégralement les motorisations de la Série 1. Elle adopte notamment les blocs micro-hybrides essence et diesel, qui lui permettent d’abaisser les rejets de CO2 et le montant du malus. L’offre se compose d’un trois cylindres turbo essence de 1,5 litre proposé en plusieurs niveaux de puissance : 122 ch (216), 170 ch micro-hybridé (220), puis d’un quatre cylindres turbo essence suralimenté de 2.0 litres proposé en 218 ch (223) avec micro-hybridation et en version 300 ch dépourvue d’électrification sur la M235. Enfin, BMW reconduit une offre diesel articulée autour d’un 4 cylindres 2.0 litres électrifié (163 ch). Ce dernier est le SEUL du catalogue à échapper à tous les malus (écologique et au poids) en France en 2025. Toutes les versions sont équipées de série d’une boîte de vitesses à double embrayage DKG à sept rapports.

Nous avons réalisé cet essai au volant de la version 220 qui devrait représenter le gros des ventes sur notre territoire. Le trois cylindres associé à un moteur électrique de 20 ch, développe une puissance totale de 170 ch. Logé dans la boîte de vitesse, il vient uniquement en support du moteur thermique et ne permet de pas de rouler en 100% électrique sur certaine phase. Qu’importe car le 3 cylindres se montre bien sous tout rapport. Et notamment en ville où il fait preuve d’une belle souplesse et d’une grande discrétion. La boîte DKG7 évolue en douceur, ce qui participe à un excellent confort de conduite. Seule la sonorité trahit son architecture car les performances du 1500 cm3 sont quasiment similaires à celles de l’ancien 2.0 avec un 0 à 100 km/h réalisé en moins de 8 secondes et une V-Max de 230 km/h.

Petit moteur mais grosses performances

Les accélérations toniques de cette traction sont bien épaulées par l’électrique et encore une fois par la performante boite de vitesses qui s’avère ludique à utiliser avec les palettes au volant. Le conducteur se réjouira d’avoir à disposition un moteur élastique qui reprend avec suffisamment de vigueur pour rassurer en cas de dépassement. La consommation moyenne s’est établie à 7,2 l/100 km durant notre essai. Un score éloigné des valeurs d’homologation (5,8 l/100 km) mais au final raisonnable, au regard de notre parcours composé de nombreux reliefs et du rythme soutenu adopté durant l’essai.

Le châssis est aussi strictement le même que celui de la nouvelle Série 1. Et tant mieux ! Les évolutions apportées à la compacte nous avaient totalement convaincues. Les suspensions, la direction et l’antiroulis ont été modifiés pour apporter davantage d’efficacité et de plaisir de conduite. La direction précise et consistante guide un train avant accrocheur qui passe la totalité du couple au sol. La berline reste solidement campée sur ses appuis tout en se montrant prévenante au lever de pied. Plaisir garanti sur le réseau secondaire.

Les suspensions non pilotées s’appuient sur un nouveau système hydraulique qui ajuste automatiquement l’amortisseur en fonction de la force de compression des roues, un peu sur le même principe que les butées hyrdauliques progressives de Citroën. L’objectif étant de mieux contenir les mouvements de caisse tout en en absorbant correctement les irrégularités de la route. En résulte un comportement routier dynamique, voir même sportif, qui ne sacrifie pas le confort. L’amortissement est ferme mais pas invivable, faisant de la berline une bonne alliée du quotidien.

Les amateurs de sportivité pourront s’orienter sur l’intéressante version 223 de 218 ch associée à la transmission intégrale (malus maxi de 818 €) ou à la plus sportive M235 XDrive assortie d’un double malus (Jusqu’à 24 291 pour celui sur le CO2 et 510 € pour celui au poids), bienvenue en France.