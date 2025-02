BMW Série 2 Gran Coupé, CLA meilleure ?

En France, la BMW Serie 2 Gran Coupé est disponible en 4 niveaux de finition

L’entrée de gamme, à partir de 39 150 €, embarque comme principaux équipements de série la banquette arrière rabattable 40/20/40, les jantes en alliage léger 17", les projecteurs Full LED, les antibrouillards à LED, les rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie rabattables électriquement et dégivrants, la sellerie tissu, les sièges réglables en hauteur, le volant gainé multifonctions similicuir, les connectivites CarPlay et Android Auto le système multimédia BMW Curved Display avec navigation, l’assistant d'évitement, la climatisation automatique, le démarrage sans clé, les sièges avant chauffants, le système Hi-Fi avec 6 haut-parleurs, etc.

La finition « M Sport Design », à partir de 40 450 €, ajoute la teinte de carrosserie unie "Alpinweiss", la sellerie tissu "Arktur" Anthracite, les jantes en alliage léger 18" style et plusieurs éléments extérieurs M Sport.

La Finition « M Sport », à partir de 42 600 €, complète avec la sellerie Alcantara avec surpiqûres contrastantes bleues, les jantes en alliage léger 18", des inserts décoratifs M en aluminium mat, la boîte de vitesses automatique avec palettes à double embrayage DKG7 à 7 rapports, les suspensions adaptives, les sièges avant Sport, le volant M gainé cuir.

La finition M Performance, uniquement disponible avec la motorisation M235 est facturée 61 450 €. Elle ajoute à la finition M Sport, les 4 roues motrices à gestion intelligente, les freins M Sport bleus 4 pistons fixes et le système Hi-Fi Harman Kardon avec 12 haut-parleurs.

Le point techno : une nouvelle finition BMW a ajouté une finition au catalogue appelée "M Sport design". Cette dernière débute à 40 450 € et bénéficie uniquement des éléments extérieurs de la finition M Sport comme les jantes, les boucliers avant et arrière ainsi que les bas de caisse M Sport. Les équipements, les réglages châssis et la présentation intérieure sont similaires à la finition de base.