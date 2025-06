Mariés au premier regard, au premier virage, au premier dos d’âne ou au premier rond-point à l’anglaise ? Pas évident de le savoir, pas communes non plus ces hypothèses après tout … Toujours est-il que ce 29 avril 2011, William et Kate, les futurs héritiers de la couronne britannique, officialisent leur union lors d’un mariage royal suivi en mondovision.

Tout commence en matinée. L’un des premiers temps forts réside dans la célébration religieuse à l’Abbaye de Westminster. William, Duc de Cambridge et futur marié, arrive sur le parvis vers 10h15 à bord d’une Bentley State Limousine noire. Il est accompagné de son frère Harry, qui comme lui, a de petits yeux suite à une nuit plutôt arrosée...

Quelques minutes après, comme le veut la tradition monarchique, la souveraine Elizabeth II rejoint l’assistance en dernier, en reine des invités et tout de jaune vêtue. Elle est reçue en musique, sans trop de tambours mais assurément au son des trompettes de ses régiments.

Puis Kate Middleton s’avance enfin. La future épouse, dans sa robe de satin et dentelle estimée à 30 000 euros, accède au lieu de la cérémonie peu avant 11 heures, au bras de son père Michaël. Tous deux ont effectué le trajet depuis la résidence de Clarence House à l’arrière d’une Rolls Phantom VI de 1977, teinte Bordeaux, autre modèle appartenant à la flotte de la famille régnante. On est bien loin de la VW Golf ou de l’Audi A3 que Kate conduisait quelques années plus tôt.

De la Phantom au carosse centenaire

Après la messe, après avoir été unis et bénis par l’archevêque de Canterbury, les jeunes mariés ont à cœur d’aller partager leur bonheur en public avec les centaines de milliers de fans et de curieux massés le long du parcours entre Westminster et Buckingham Palace. Mais alors qu’ils s’étaient rendus à l’Abbaye en voiture, histoire de bousculer à leur manière une tradition séculaire, ils vont cette fois se plier de bonne grâce au protocole.

Ainsi, dès la fin de l’office, ils montent dans l'incontournable carrosse découvert des Windsor, un State Landau de 1902 qui transporte habituellement la Reine lors de certains déplacements. Ce modèle est par ailleurs connu pour avoir servi d’attelage à l’été 1981 lors du mariage de Charles et Diana.

A la mi-journée, après une heure de défilé hippomobile sous les vivats, escortés par les Horse Guards, cheminant sous les fenêtres du Parlement britannique, puis par Whitehall (quartier du siège du gouvernement et des ministères) et enfin par la fameuse avenue londonienne qu’on appelle « The Mall », le Duc et la Duchesse de Cambridge sont accueillis à Buckingham Palace. Au menu, un salut à la foule depuis le balcon du palais puis un déjeuner donné en leur honneur, en présence d'environ 650 invités.

Echappée belle en Aston Martin

C’est après ce repas fastueux que le couple va décider de s'éclipser, créant la sensation pour s’accorder une balade improbable. Il se lance alors dans une courte virée automobile, faussement spontanée certes, qui va surprendre autant que séduire.

Tout à coup, exit le carrosse construit en 1902 pour le couronnement d’Edouard VII ! Sous l’œil des médias du monde entier, et sourire aux lèvres comme fiers de leur coup et de leur jolie opération de com', William et Kate préfèrent quitter Buckingham à bord d’une sublime Aston Martin, et pas n’importe laquelle.

William, qui a appris à conduire au volant d’une Ford Focus, expérimente en effet quelques minutes de liberté cheveux ras au vent, au volant de la DB6 Volante prêtée par son père. Immatriculé EBY 776J, ce sculptural cabriolet 2+2 places de teinte Seychelles Blue représente pour le quasi trentenaire un véhicule à forte valeur sentimentale. Pour l'anecdote, il a été offert à Charles par la Reine Elizabeth II en 1969.

L’Aston Matin DB6, plus globalement, est bien sûr une sportive mythique. Elle s'inscrit dans la lignée d'une autre légende, la célèbre Aston Martin DB5, connue entre autres pour son rôle d’héroïne au cinéma, voiture indissociable de la saga des James Bond, notamment dans « Goldfinger », « Opération Tonnerre », « Golden Eye » et « Demain ne meurt jamais ».

Après quarante ans de bons et loyaux services, la luxueuse DB6 Volante du Prince Charles vit à travers ce nouveau mariage dans le clan Windsor une seconde jeunesse. Son moteur six cylindres en ligne de quatre litres développant 282 chevaux semble d'ailleurs ronronner comme une horloge.

L’image des mariés filant à l’anglaise sous les applaudissements dans cette décapotable de 4,62 mètres assure fatalement le show. La DB6 royale, survolée par un hélicoptère Sea King de l’Armée et suivie à courte distance par un Range Rover des forces de sécurité, est décorée spécialement pour l’occasion.

Sa carrosserie est parée presque comme pour un mariage ordinaire. Comme un gage de proximité avec le peuple, elle arbore sous des traits d'humour typiquement british la mention « L» des apprentis conducteurs britanniques, mais aussi un « JUST WED » sur la plaque arrière, sans oublier quelques ballons gonflables multicolores qu'elle laisse traîner derrière elle en guise de casseroles...

La DB6 de Charles III tourne au vin blanc

14 ans après le mariage de Kate et William, cette même Aston Martin garde une place de choix dans le parc automobile du désormais Roi Charles III. Outre son style et son état de conservation impeccable, elle a pour singularité de rouler depuis 2008 non plus à l'essence mais grâce à un bioéthanol « maison » constitué d'extraits de vin blanc et de résidus de fromages…

Une source de carburant légèrement tirée par les cheveux mais visiblement efficace, résultat d’une expérimentation demandée au constructeur de Gaydon par Charles en personne. Aux dernières nouvelles, ce breuvage alternatif n'aurait entamé en rien les performances intrinsèques de l'honorable bolide, bien au contraire !