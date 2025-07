La version sportive de l’Aston Martin DB12 Volante débute ses essais sur le Nürburgring.

Jusqu'à maintenant, pour nous, la version sportive de la Db12 allait se nommer DB12 AMR, reprenant les initiales de la division sportive de la marque anglaise : Aston Martin Racing. Selon nos chasseurs de scoop, il n’en est rien, car depuis la découverte des photos scoop du modèle coupé qui se déplaçait à haute vitesse sur le Nürburgring, Aston Martin a dévoilé une version sportive d’un autre de ses modèles.

Il s’agit du SUV DBX, qui dans sa déclinaison la plus sportive qui a été présentée fin avril de cette année, se nomme DBX S. Et il y a de réelles similitudes entre cette version sportive du DBX et la future version sportive de la DB12, au point que nos chasseurs de scoop nous ont expliqué que cette future DB12 vitaminée se nommerait vraisemblablement DB12 S.

La DB12 sportive se nommera finalement DB12 S

Afin de lutter contre le SUV Ferrari Purosangue, le SUV Aston Martin DBX S se dote d’une motorisation de 727 ch, soit 20 ch de plus que l’Aston Martin DBX707 qui l’a précédé en 2022. Pour la DB12 Volante « normale » on parle d’un V8 4.0 biturbo (le même que celui du DBX) de 680 ch et il y a de fortes chances que celui de l’Aston Martin DB12 S puisse afficher comme pour le SUV, une puissance de 727 ch.

727 ch sous le capot et des modifications aérodynamiques

Alors que nous avions déjà vu le futur coupé DB12 S sur le Nürburgring, il s’agit désormais la version DB12 S Volante qui s’entraîne sur la piste mythique de la Nordschleife. Comme pour le coupé, on peut distinguer sur la version découvrable les modifications aérodynamiques qui ont été apportées. Ainsi on découvre cette lame très travaillée en bas du bouclier. À l’arrière, le bouclier a été totalement repensé et l'on découvre quatre sorties d'échappement.