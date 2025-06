Aston Martin Valkyrie LM, la presque Pro

Depuis le début de cette saison, Aston Martin défend ses couleurs dans la catégorie reine de l’endurance : la catégorie Hypercar où évoluent Ferrari, Peugeot, Alpine, Porsche, Peugeot, Toyota et Cadillac. Contrairement à ces marques qui utilisent des LMH à quatre roues motrices et des LMDh à propulsion, le constructeur de Gayron mise sur un prototype entièrement thermique, basé sur la Valkyrie routière.

Cette nouvelle Valkyrie LMH souffre pour l’instant d’un net déficit de performance par rapport aux autos les plus compétitives de la catégorie, y compris lors de la journée test des 24 Heures du Mans de ce dimanche où elle a signé les 18èmes et 20èmes chronos juste devant la lanterne rouge (une Peugeot 9X8). Et à l’occasion de la grande classique mancelle, Aston Martin dévoile une version « hors règlement » de cette Valkyrie LMH avec exactement la même philosophie que la récente Ferrari 499P Modificata : la Valkyrie LM reprend tout le châssis et la motorisation de la Valkyrie LMH de course, mais sans les brides réglementaires et autres ajustements imposés par le règlement technique du championnat du monde d’endurance.

Une Valkyrie LMH débridée mais...

Son V12 atmosphérique de 6,5 litres revendique 707 chevaux en puissance maximale, soit un peu plus que les 680 chevaux de la Valkyrie de course. Elle pèse par ailleurs 1 030 kg à sec et se limitera à 10 exemplaires, qui seront réservés aux sorties circuit privées et celles du programme que prépare Aston Martin pour ses clients dans le cadre du « Valkyrie LM Performance Club ». On n’en connaît pas encore le prix mais il dépassera très probablement les trois millions d’euros hors taxes.

moins forte que la Valkyrie AMR Pro !

Rappelons tout de même que comme la Valkyrie LMH de course, cette Valkyrie LM possède un châssis et un moteur modifiés pour répondre à la réglementation technique de la catégorie Hypercar. Le concept aérodynamique extrême de la Valkyrie originelle, misant sur une énorme quantité d’effet de sol, a ainsi été atténué pour l’insérer dans ce cadre « légal ».

Or, Aston Martin avait précédemment commercialisé aussi la Valkyrie AMR Pro : une déclinaison spéciale de la Valkyrie routière réservée au circuit, débarrassée de tous ses éléments liés aux obligations de l’homologation pour la route. Son V12 de 6,5 litres développe 1 014 chevaux et elle ne pèse que 1 000 kg sur la balance, avec une configuration aérodynamique beaucoup plus extrême que celle de la Valkyrie LM. Limitée à 40 exemplaires, cette Valkyrie-là coûtait 3,5 millions d’euros. Voilà pourquoi, toutes proportions gardées, la Valkyrie LM n’impressionne pas tant que ça !