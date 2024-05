Lewis Hamilton s'est-il déjà offert une Ferrari extraordinaire ?

Inutile de présenter Lewis Hamilton, pilote le plus titré de l’histoire du championnat du monde de Formule 1 à égalité avec Michael Schumacher (mais devant lui au nombre de victoires). Actuellement engagé au sein de l’écurie Mercedes, il a affolé le monde de la Formule 1 au début de l’année en révélant qu’il passera chez Ferrari à partir de la saison 2025. Sachant qu’il avait gagné tous ses titres avec un moteur Mercedes (dont six avec l’écurie allemande et un chez McLaren), il s’agit d’une sacrée rupture pour le pilote anglais.

Lewis Hamilton possède aussi une passion pour les automobiles d’exception. Lorsqu’il ne pilote pas les meilleures Formule 1 du monde, il s’amuse au volant de machines routières de toutes les marques. Y compris de chez Ferrari, lui qui posait fièrement il y a quelques années au volant d’une LaFerrari rouge lui appartenant. Le septuple champion du monde anglais a également passé du temps avec des autos du genre de la Pagani Zonda (dans une définition exclusive « LH »), sportive qu’il a d’ailleurs frottée contre un rail de Monaco lors de la précédente décennie avant de la revendre. Il avait d’ailleurs affirmé à ce sujet que la Zonda n’était pas une bonne voiture sur le plan dynamique.

Sachant que Lewis Hamilton se prépare à débarquer chez Ferrari, on le verra bientôt troquer ses Mercedes pour des autos de la marque au cheval cabré dans ses clips officiels. En profitera-t-il pour se faire plaisir en ajoutant de nouveaux modèles dans son garage d’exception ? A ce sujet, les images publiées par Ferrari sur le réseau social X (anciennement Twitter) sont intéressantes.

Une 499P Modificata parfaite pour Lewis Hamilton ?

Elles montrent une Ferrari 499P Modificata, cette version spéciale de la voiture victorieuse aux dernières 24 Heures du Mans 2023. Conçue pour une clientèle richissime désireuse de s’amuser en piste, elle est débarrassée des contraintes réglementaires et promet des performances de très haut niveau sur circuit.

Or, l’exemplaire visible dans les images affiche une livrée noire et jaune évocatrice, d’autant plus qu’elle est marquée du numéro « 44 » cher à Lewis Hamilton. Sachant qu’il avait choisi cette configuration-là sur la SL 63 célébrant son titre de champion en 2014, que la voiture de son personnage dans le film Cars 2 possédait cette même livrée et que celle de la monoplace qu’il pilotera dans le prochain film de Brad Pitt aussi, on se demande s’il ne s’agit pas tout simplement de la nouvelle voiture de Lewis Hamilton. A moins qu’il ne s’agisse d’un fan richissime qui a voulu lui rendre hommage ?