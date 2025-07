L'Aston Martin Vantage S fait monter la puissance

La nouvelle Aston Martin Vantage a été lancée l’année dernière. Formant traditionnellement l’entrée de gamme du constructeur anglais, la sportive à deux places et moteur avant d’Aston Martin gagne cette fois une version « S » à la vocation plus radicale exactement comme sur l’ancienne mouture à V8 atmosphérique.

Cette nouvelle Aston Martin Vantage S ne change que très peu visuellement par rapport à la Vantage « normale », avec un capot percé d’écopes, des jantes spécifiques, un tout petit béquet arrière (qui ajoute jusqu’à 44 kilos d’appui), des soubassements revus (apportant 67 kg d’appui eux aussi) et une petite touche de rouge sur les bas de caisse. Même remarque à l’intérieur avec des habillages spécifiques et une planche de bord qui ne change pas.

680 chevaux au lieu de 665

Sous le capot, son V8 biturbo de 4,0 litres d’origine AMG (toujours retravaillé en profondeur par Aston Martin) grimpe à 680 chevaux en puissance maximale contre 665 pour le modèle normal, alors que le couple maximal ne change pas à 800 Nm.

Le 0 à 100 km/h s’expédie en 3,3 secondes et le 0 à 200 en 10,1 secondes, mais la vitesse de pointe reste électroniquement limitée à 325 km/h. Outre une réponse moteur un peu plus radicale, la voiture bénéficie d’un châssis aux réglages revus. Ses amortisseurs Bilstein DTX profitent d’un calibrage modifié et la suspension arrière est désormais montée sur le châssis de façon rigide, sans jointures souples. Paradoxalement, les supports de la transmission bénéficient de réglages 10% plus souples à l’arrière au bénéfice du confort à basse vitesse. D’après Aston Martin, la Vantage S est à la fois plus agile, plus sensationnelle et plus tranchante grâce à ces nouveaux réglages.

1 605 kg sur la balance

Aston Martin annonce aussi une masse à 1 650 kg (à sec) et l’auto sera à la fois disponible en coupé et en Roadster. Les livraisons démarreront à la fin de l’année 2025 et on ne connaît pas encore son prix français (qui dépassera certainement les 200 000€).