Les voitures électriques en régression en Chine ?

La Chine est devenue de très loin le plus gros marché automobile électrique de la planète et le plus gros marché automobile « tout court ». Mais dans le détail, il est difficile d’obtenir des chiffres précis en la matière car les autorités du pays rassemblent systématiquement les véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques dans leurs chiffres sur les « véhicules à énergie nouvelle ».

Sur le premier semestre 2025, ces « véhicules à énergie nouvelle » ont représenté 50,1% des ventes de voitures neuves en Chine, contre 49,9% de véhicules thermiques (qui peuvent comporter une hybridation légère ou « full » non rechargeable). D’après CarNewsChina, les véhicules 100% électriques ont progressé de 2% en part dans cette proportion de véhicules à « énergie nouvelle » sur le premier semestre 2025 par rapport au premier semestre de l’année 2024.

En revanche d’après l’analyste Lei Xing, cette proportion de véhicules 100% électriques au sein du groupe des véhicules « à énergie nouvelle » aurait baissé de « plus d’un point de pourcentage » par rapport aux niveaux de la fin de l’année 2024.

L’hybride rechargeable en hausse, le 100% électrique en baisse ?

D’après Lei Xing, donc, les consommateurs chinois seraient peut-être en train de se tourner davantage vers les véhicules hybrides rechargeables que les modèles 100% électriques et il faudra voir comment cette tendance évolue sur le second semestre 2025.

Il faut dire que les véhicules hybrides rechargeables (ou à prolongateur d’autonomie) équipés de grosses batteries mais aussi d’un moteur thermique, comme le Lynk & Co 08 récemment essayé sur Caradisiac, ont la côte en Chine. Il y a quelques jours, d’ailleurs, Smart dévoilait à son tour une version hybride rechargeable de son SUV #5.

La Geely Xingyuan, voiture préférée des Chinois

Sur le premier semestre 2025, c’est la nouvelle Geely Xingyuan qui s’impose comme la meilleure vente du marché avec 204 940 exemplaires écoulés. La citadine électrique du rival de BYD dépasse la Seagull (notre Dolphin Surf locale), deuxième meilleure vente avec 174 912 unités vendues. Le Tesla Model Y est troisième (171 491) malgré une chute de 17,5% sur le premier semestre, devant la toute petite Wuling Hongguang Mini EV électrique et la BYD Qin Plus, premier modèle non 100% électrique du classement. La Xiaomi SU7 est sixième (155 692) devant le Geely Monjaro (thermique), la BYD Song Plus (hybride rechargeable), la Volkswagen Lavida (thermique) et la Nissan Sylphy (thermique).

Notons au passage que sur les véhicules vendus plus de 48 650 dollars en prix de base, Audi conserve la tête du marché (grâce notamment à l’A6L) devant Mercedes et BMW et les marques chinoises n’ont pas encore pris le pouvoir par rapport aux constructeurs premium allemands.