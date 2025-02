Geely, le plus thermique des constructeurs chinois

Quelle mouche a bien pu le piquer ? Alors que la Chine, son gouvernement comme ses quelques 130 marques automobiles ne jurent (dans leur majorité) que par l’électrique, voilà que le géant Geely (Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Volvo, Smart pour ne citer que les marques qui sont arrivées jusqu’à nous) passe la marche arrière.

Évidemment, le deuxième constructeur du pays, avec 3,3 millions d’autos produites l’an passé, un score en hausse de 32 % par rapport à 2023, ne va pas abandonner les voitures à batteries, qui représentent tout de même 40 % de sa production, mais le boss de Geely, Gui Shengyue n’a pas l’intention de mettre tous ses œufs dans le même panier et il pourrait bien, à l'instar de son homologue de MG (groupe Saic) apprécier le goût du sans-plomb.

Essence rime avec croissance

Dans une interview accordée au quotidien hongkongais South China Morning Post, le patron a expliqué « que l’on perd de la croissance si l’on ne fabrique plus de voitures à essence. » N’en aurait-il que faire du gaz à effet de serre ? Au contraire, Shengyue explique que ces nouvelles autos devront être « économes en carburant pour soutenir les efforts mondiaux de réduction des émissions ». Ouf.

Une déclaration évidemment surprenante au pays ou la bascule vers le tout électrique est une affaire d’État, comme les subsides que Pékin offre à ses constructeurs nationaux pour se développer dans ce sens. Mais Geely ne vire pas seulement de bord dans ses intentions, mais également dans ses actes. Comme en témoigne sa volte-face vis-à-vis de Renault.

Le Chinois est en pourparlers depuis plusieurs mois avec le losange dans le but de concevoir en commun une nouvelle plateforme électrique du segment C. Renault dispose déjà d’un tel modèle (utilisé pour la Megane et le Scenic e-tech) et baptisé CMF-EV. Mais cette plateforme a été conçue avec Nissan qui l’utilise pour son Ariya. Sauf que l'an passé, le Japonais a décidé de s'allier à Honda pour finaliser cette base roulante, obligeant le constructeur français à rechercher une autre marque susceptible d’assurer à ses côtés l’investissement de plusieurs centaines de millions d’euros nécessaire pour la développer. Et de penser à Geely.

Mais après réflexion, pour Geely c’est non merci. Une reculade prémonitoire du retour vers l’essence du Chinois ? Probable. En tout cas, le constructeur asiatique n’est nullement fâché avec Renault. Bien au contraire, tant que seul l'essence coule dans leurs veines communes.

Des noces brésiliennes

Les deux groupes sont tellement copains qu’ils viennent d’officialiser leurs noces brésiliennes. Geely prend en effet des parts minoritaires dans la filiale locale du losange. Un dispositif qui n’a que des avantages pour le Chinois. Car les voitures Geely (hybrides puisque l’électrique est plutôt inexistant là-bas) peuvent désormais être vendues dans le réseau Renault.

En outre, à moyen terme, les deux mariés envisagent une collaboration industrielle dans l’usine Renault de Curitiba, toujours en vue d’assembler des autos thermiques, puisque cette usine fait partie des huit unités de production de l’entité Horse qui se destine aux autos à essence.

Reste que cette volte-face de Geely se projetant vers le thermique est étonnante, dans un pays ou les ventes d’autos électriques représentent déjà 31 % du total et que les estimations pour 2025 prévoient une hausse de 20% de ces même VE. Mais le groupe chinois est mondial et voit parfaitement les reflux programmés de l’électrique aux États-Unis et les hésitations le concernant en Europe.