Un nouveau géant chinois débarque sur le marché français

Après l’Espagne, l’Italie ou encore la Belgique, le géant automobile chinois, Chery, va s’implanter dans l’Hexagone. Pour l’heure le constructeur n’a pas confirmé officiellement son intention. Mais les pourparlers en cours pour trouver des distributeurs en France ne laissent aucun doute.

Le recrutement des groupes de distribution a effectivement démarré. D’après le journal de l’automobile Le Groupe LG de Perpignan se serait déjà engagé avec le constructeur asiatique. D’ici fin 2025, Chery auto en France devraient disposer d’une soixantaine de concessions. Une première assise sur laquelle le groupe compte d’appuyer pour distribuer ses marques Omoda et Jaecoo. Si rien n’a fuité sur les modèles proposés, nul doute que la stratégie de groupe jouera la complémentarité des gammes.

L'électrique pour Omoda

Omoda devrait proposer son modèle phare : l’Omoda 5. Un SUV de 4,40 mètres disponible en deux motorisations. Une version thermique, à moins de 23 000 € en Espagne, mais le malus écologique (8 000 € pour 170 g CO 2 /km) devrait anéantir toute chance de le voir présenter en catalogue. La version électrique dotée d’une batterie de 61 kWh, commercialisée moins de 38 000 euros en Espagne devrait quant à elle attirer un plus large public.

L'hybride pour Jaecoo

Le Jaecoo 7 partage de nombreux éléments techniques avec l'Omodo. Mais ce SUV aux lignes rectangulaires, plus long que son homologue (4,50 m) est équipé d’un moteur hybride rechargeable de 347 ch (puissance cumulée) doté d'une full électrique de 88 km, selon la marque, pour un prix sous les 40 000 €.

De véritables ambitions

La filiale française du géant automobile nourrit de véritables ambitions. Dans le sillage de BYD (4,3 millions de voitures construites en 2024) et Geely (3,3 millions), Chery Auto (2,6 millions de véhicules produits en 2024), entend bien se faire une place sur le marché français et européen où le groupe a écoulé plus de 8 000 unités sur les deux premiers mois de l’année contre moins de 200 un an plus tôt.

Insatiable, le constructeur s'apprêterait déjà à lancer sur le marché britannique une nouvelle marque de son giron : Jetour. Un lancement test avant de conquérir d'autres marchés, dont la France ?