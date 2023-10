Salon de Genève au Qatar 2023 : Omoda 5 et EV, bientôt chez nous

Le groupe asiatique Chery affiche plusieurs marques au salon de Genève au Qatar 2023. Dans la liste, les marques premium Jaecoo et Exeed mais aussi dans la branche généraliste Chery et Omoda. Cette dernière attire particulièrement notre attention puisque l'un des modèles prochainement proposé en 2025 sur le Vieux Continent trône sur le stand : le crossover Omoda 5.

Au salon de Genève du Qatar 2023, le véhicule surélevé adopte l'appellation C5. Il emploie néanmoins toujours sa plateforme T1X et son bloc quatre cylindres essence 1,6l turbocompressé de 197 chevaux pour 290 Nm de couple. Sa puissance transite aux roues avant via une boîte sept rapports DCT. Du côté de la technologie embarquée, l'Omoda 5 dispose d'un système de démarrage à distance par clé intelligente, d'un espace de recharge de smartphone sans fil, d'un grand écran sur le tableau de bord divisé en deux parties de 10,25 pouces pour l'instrumentation et l'infodivertissement (compatible Apple Carplay et Android Auto) et d'un éclairage d'ambiance.

L'Omoda 5, s'étalant sur 4,4 mètres de longueur, embarque en outre des aides à la conduite. Les feux de croisement automatiques, le maintient dans la ligne, le freinage d'urgence avec alerte et le régulateur adaptatif font partie du lot. Dernières informations intéressantes : une étude de version survoltée écume les salons avec à son bord un moteur électrique de 220 chevaux pour 400 Nm de couple. La firme promet pour l'avenir une autonomie de 450 kilomètres avec une charge à 80% en 30 minutes. Sa commercialisation est attendue pour 2025.

Le stand Chery présentait aussi le cousin premium attendu chez nous du constructeur Omoda : Jaecoo. Pour découvrir les modèles les plus intéressants du show qatari, cliquez sur ce lien pour lire notre reportage complet et visionner la vidéo réalisée sur place.