Caradisiac était à Doha à l'occasion de l'ouverture du salon de Genève au Qatar 2023. Lors de sa présentation à la presse et au public, l'événement faisait couler beaucoup d'encre. Pourquoi là-bas ? Est-ce intéressant de s'y rendre ? Sa position géographique aura-t-elle un impact sur les modèles intronisés ? Sera-t-il de même qualité que le show suisse ? De multiples interrogations auxquelles nous répondons dans notre reportage.

Dès les premiers pas dans le centre des expositions de Doha, l'organisation du salon rappelle furieusement celle de Genève. Normal : Geneva International Motor Show ou "GIMS" est une marque avec ses codes, sa charte et ses standards de fonctionnement. L'organisation dirigée par Sandro Mesquita connaît parfaitement la recette d'un événement réussi. Les équipes du salon de Genève au Qatar 2023 font donc tout pour faire de cette première édition un succès. Cela se perçoit sur la distribution des espaces des stands, les panneaux indiquant l'emplacement des marques parfaitement identiques à ceux de Genève et les animations prévues pour tenir une bonne intensité lors de la visite du public. Et d'ailleurs, cette première édition du salon de Genève au Qatar se déroule dans et hors du salon.

Un calendrier complet sur plusieurs jours et espaces

Le salon de Genève au Qatar 2023 s'ouvre progressivement avec des zones supplémentaires à découvrir selon la période. À l'ouverture le week-end du GP de F1, seul le centre des expositions permet de découvrir les véhicules des constructeurs. Les journées publiques marquent ensuite le top départ pour les activités parallèles telles que les excursions dans le désert puis les trackdays sur le circuit de Lusail. Un forum sur le design des futures automobiles enrichit cela au Musée National avant la parade de clôture sur le Lusail Boulevard. Notre visite vidéo se concentre sur la partie du parc des expositions.

Vidéo - Salon de Genève au Qatar 2023 : même nom, même catégorie ?

Comme en Suisse, des véhicules inattendus

Organisé au Moyen-Orient, le salon de Genève du Qatar 2023 promet quelques surprises avec son marché spécifique friand de Toyota Land Cruiser et de sportives exotiques. De ce côté-là, nous avons été servis par la présence de la marque afghane Entop et de sa fascinante Simurgh. Mais aussi par la Silk Sports Car S9, une supercar hybride -prochainement assemblée en Italie- fruit d'un partenariat entre la start-up américaine Silk et le fabricant chinois FAW. Autre originalité, le fabricant français Tetwo parfaitement en phase avec les goûts locaux via des voitures miniatures électriques reproduisant l'iconique 4x4 Toyota (en pack avec une remorque, contre 15 000 euros à 40 000 euros).

Un jeune salon prêt à s'enrichir

De 14h à 22h le premier jour réservé à la presse, de nombreuses bâches se sont levées sur les stands des marques. BMW XM Label Red, Audi SQ8 restylé, Lamborghini Lanzador, Kia EV5 Concept, Mini Countryman John Cooper Works, Jaecoo J8 et Porsche Mission X font partie des modèles mis sur le devant de la scène par les constructeurs.

Seulement voilà, parmi cette liste, de nombreuses autos ont déjà été vues ailleurs. La Mission X se montrait par exemple outre-Manche au Festival of Speed de Goodwood puis au salon de Munich, l'EV5 Concept à Chengdu cet été, le SUV coupé Lanzador déboulait à Peeble Beach tandis que le XM Label Red se révélait à Shanghai. L'Audi SQ8 restylé débarque pour sa part pour la première fois dans un salon après la publication des photos par Audi. Bref, le salon de Genève au Qatar montre avec cette édition qu'il fonctionne. Les marques devront prendre la suite pour y glisser plus de premières mondiales.

Du côté des constructeurs généralistes, les présentations concernent sans surprise des modèles ciblant le marché du Moyen-Orient. Volkswagen dévoile par exemple sur place le Touareg restylé et le SUV sept place Terramont dans sa version repoudrée. Les véhicules surélevés sont aussi mis à l'honneur chez Kia via le haut de gamme électrique EV9 et le concept EV5 attendu en série en Europe en 2024.

Un festival automobile à la carte

Difficile de trouver timide le salon de Genève du Qatar 2023 en ne visitant que l'espace des stands du centre des expositions. L'événement est pensé par l'organisation comme un festival automobile avec plusieurs emplacements. Il faut donc bouger et rouler pour apprécier toute sa saveur. Les plus aisés réserveront sans doute des places au GP de F1 puis resteront la semaine complète pour visiter le Qatar et participer à toutes les activités. Cela dit, assister à tout sauf le week-end de course garantit tout de même des journées bien remplies!