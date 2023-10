GIMS Qatar 2023 : voici l'étonnante Entop Simurgh, une supercar afghane

Caradisiac couvre actuellement le salon GIMS Qatar 2023 (vidéo complète des véhicules les plus intéressants de l'événement dans les starting-blocks de la chaîne Youtube Caradisiac). En attendant la publication de notre reportage, voici nos photos de la très insolite Entop Simurgh. La sportive se dévoile sur le stand de la firme originaire d'Afghanistan pour une rencontre avec la presse et le public.

Pour l'occasion, l'Entop change de nom. Ne l'appelez plus Mada 9 comme précédemment dans les clips promotionnels mais Simurgh. Elle préserve néanmoins sa mécanique de démonstration à savoir un bloc quatre cylindres issu d'une Toyota Corolla des années 2000 logé dans un châssis tubulaire habillé de matériaux composites. Ce moteur qui bien sûr sera remplacé à l'avenir par un ensemble plus ambitieux lui permet en attendant de se déplacer sans difficulté. Le communicant présent sur place lors de notre visite indique que trois exemplaires de développement sont en préparation.

Plusieurs exemplaires dans les tuyaux

Détail intéressant, la marque déclare sans donner de nom être en discussion avec une société allemande et ses ingénieurs. L'objectif est d'afficher une présence remarquée au Mans dès l'année prochaine. En attendant de voir la concrétisation de tout cela, rendez-vous dans la galerie pour apprécier cette Entop Simurgh, sa carrosserie sombre au look dynamique et son éclairage LED.