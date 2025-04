Encore beaucoup de SUV chinois à 5 étoiles au crash-test

Même si les lecteurs de Caradisiac attendent avec une patience non dissimulée les résultats des tests de véhicules comme la nouvelle Citroën C3, sa cousine la Fiat Grande Panda ou la dernière Renault 4 E-Tech Electric, ces autos ne font pas partie de la dernière promotion des modèles testés par l’EuroNCAP.

L’organisme européen, qui teste aussi bien la sécurité passive des nouveautés du marché que leurs systèmes actifs, vient tout de même d’étudier sept nouveaux modèles du marché. Le récent Cupra Terramar et la dernière Audi A6 e-tron font partie de cette promotion, avec d’excellents résultats et 5 étoiles finales.

De nouveaux modèles chinois irréprochables

Signe des temps, les marques chinoises débarquant sur le marché européen mettent un point d’honneur à prouver la sécurité de leurs véhicules. Après de très bons résultats signés par BYD, Geely ou encore Xpeng, la dernière promotion de l’EuroNCAP compte encore cinq modèles chinois : le BYD Sealion 7, le Geely EX5 que nous ne connaissons pas encore en France (un SUV électrique), le Jaecoo 7 également inconnu chez nous pour le moment (un SUV hybride rechargeable) et le Polestar 3 électrique.

Dans tous les cas, les résultats sont excellents avec cinq étoiles en note finale. La Polestar 3 s’impose même comme la voiture la plus « sûre » testée par l’EuroNCAP en 2025 pour l’instant, même si l’Audi A6 e-tron fait encore mieux sur le strict plan de la sécurité des passagers avant.

Tous à cinq étoiles pour l’instant

A noter que pour l’instant, tous les modèles testés en 2025 ont décroché la note maximale de 5 étoiles. Mais on ne compte que huit modèles passés par l’organisme pour l’instant (et toujours pas de petits véhicules abordables, pour lesquels ils est plus difficile d’atteindre la note maximale).