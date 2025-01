Jaecoo et Omoda, deux nouvelles marques bientôt en France

Le groupe chinois Chery a fait le déplacement à Bruxelles pour présenter les deux marques qui seront lancées en primeur en Europe mais aussi en France : Jaecoo et Omoda. Elles proposent des voitures électriques, thermiques et hybrides.

Méconnu sur le Vieux continent, le groupe industriel Chery (appartenant à l’État chinois) est en train de poser les fondations de son installation. En effet, ce solide concurrent de MG motors et BYD, a signé un accord avec le constructeur espagnol Ebro-EV Motors pour s’implanter en Europe sur le site de fabrication de Barcelone, plus particulièrement dans l'ancienne usine Nissan (fermée en 2021), ce qui lui permettrait d’éviter les taxes à l’importation. Le site produira le SUV compact Omoda 5, son best-seller en Chine. L'Omoda 5 (4, 40 m) est proposé en électrique (430 km d’autonomie) mais aussi en thermique, équipé d’un 4 cylindres essence de 185 ch. Mais ses émissions de CO2 (170 g) vont immédiatement freiner sa carrière dans l’Hexagone où il serait pénalisé par un malus de plus de 8 000 €. Dommage, car ses tarifs sont très agressifs. En Espagne, il démarre en effet à 22 990€ soit moins cher qu’un Dacia Duster. En électrique, il est vendu (toujours en Espagne) à partir de 37 900 €.

Le Jaecoo 7 partageant de nombreux éléments techniques est un SUV aux lignes rectangulaires un peu plus grand. Long de 4,50 m, il est équipé d’un moteur hybride rechargeable de 347 ch (puissance cumulée) assurant une autonomie électrique de 88 km, selon la marque, pour un prix sous les 40 000 €. Pour l'instant, Chery est présent en Europe en Espagne, Italie et Grande Bretagne, mais dans les mois à venir, Omoda et Jaecoo devraient également arriver en Pologne, en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. La gamme européenne de Chery passera à six modèles et à cinq variantes de groupe motopropulseur d'ici à la fin de l'année 2025, annonce le constructeur.