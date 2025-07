Chrysler PT Cruiser cabriolet, la voiture "inavouable" d'Olivier Pagès

Quand j’étais jeune, j’ai été bercé par des séries américaines comme "Shériff fais-moi peur", "Starsky et Hutch", ou "L’homme qui tombe à pic". Des séries qui fonctionnaient à grands coups de courses-poursuites en voiture et de cascades. Quelques années plus tard, j’ai fait la connaissance d’un ami qui venait d’acheter une Pontiac Cam Am. Et c'est peut-être un peu tout cela qui m’a attiré dans le Chysler PT Cruiser lors de sa sortie, et encore plus dans sa version cabriolet, qui fut produite de 2004 à 2008. À titre de rappel, les lettres Pt Cruiser signifiaient "Personnel Transportation".

Ses ailes galbées, ses formes rondouillardes, me faisaient penser au Chrysler Prowler, qui reste à mes yeux, l’un des véhicules les plus dingues construits et surtout commercialisés par un constructeur. Il avait une autre originalité : c’était le seul monospace cabriolet du marché.

Un véhicule unique

Sur le PT Cruiser, pas de gros moteur, mais au choix un 4 cylindres 2,4 atmosphérique de 143 ch. Une version Turbo de 223 ch a ensuite été ajoutée. À bord, quatre places, même si les passagers arrière n’étaient pas à leur aise. En revanche, il suffisait de 10 secondes pour actionner la capote.

L’habitacle était pour sa part un peu kitsch avec trois compteurs circulaires insérés dans un placage plastique couleur carrosserie. Le plastique est d'ailleurs très répandu dans l'habitacle.

Lors de la commercialisation de ce PT Cruiser, j’étais déjà à Caradisiac, mais je n’ai jamais eu l’occasion de le conduire. Un mal ou un bien, je ne sais pas vraiment. Peut-être finalement un bien, car on dit qu’il vaut avoir des regrets que des remords. Je n’aurais pas aimé être déçu. D’autant plus que nos célèbres confrères de Top Gear l'avaient élue : pire voiture de tous les temps.