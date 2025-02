L'Aston Martin Valkyrie LMH est la plus belle voiture de course du monde

Toutes les voitures évoluant actuellement dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans et du championnat du monde d’endurance utilisent un groupe motopropulseur hybride, répondant soit à la réglementation LMH (Peugeot 9X8, Ferrari 499P, Toyota GR010) ou LMDh (Porsche 963, Cadillac V-Series.R, Alpine A424, Lamborghini SC63, BMW M Hybrid V8).

La nouvelle Aston Martin Valkyrie de course s’inscrit dans la première citée (LMH), mais avec une approche très différente de ses concurrentes. Elle se base en effet sur le modèle routier (alors que les autres sont conçues depuis le départ pour la course) et fait l’impasse sur la motorisation hybride, celle de la Valkyrie étant incompatible avec les règles de la catégorie LMH (prévoyant une puissance électrique transmise aux roues avant alors que la Valkyrie l’administre au train arrière). Elle ne conserve donc que le V12 atmosphérique du modèle routier, adapté à la réglementation et installé dans un châssis lui-aussi modifié pour rentrer dans la « fenêtre » aérodynamique prévue par la compétition. Car en théorie, la Valkyrie AMR Pro réservée au circuit est beaucoup plus performante que les prototypes du règlement FIA LMH grâce à son appui aérodynamique colossal et sa mécanique de 1000 chevaux (contre 680 chevaux au maximum pour les LMH) !

Est-ce que ça va marcher ?

Alors que les autres protos de la catégorie Hypercar utilisent tous des motorisations à six ou huit cylindres (souvent avec des turbos) et que les GT ont toutes abandonné les gros moteurs atmosphériques, le V12 de 6,5 litres de la Vakyrie LMH promet une bande sonore sans équivalent dans le sport automobile actuel.

En revanche, on ignore quel sera son niveau de compétitivité réelle. Il se murmure que les premiers tests sur circuit aux Etats-Unis étaient décevants et qu’Aston Martin manque de moyens pour rivaliser avec Ferrari, Porsche ou Toyota. Pour la FIA, il faudra aussi arriver à concevoir une « balance de performance » permettant à cette Valkyrie LMH de lutter à armes « égales » avec des voitures techniquement différentes. Ce qui n’a rien de simple sur le papier, compte tenu des problèmes déjà posés actuellement par ce système moyennement sportif et équitable.

L’engagement de la voiture dans le championnat WEC s’appuiera sur l’équipe Heart of Racing et sa première course aura lieu le 22 février 2025 au Qatar pour la manche inaugurale de la saison. Là, on saura. Rapide ou pas en tout cas, on se régalera à l’entendre chanter. Comme les anciennes DBR9 GT1 et autres Lola-Aston Martin LMP1...