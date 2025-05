L’Aston Martin DBX S s’améliore et reste 100% thermique

Chez les SUV ultra-sportifs des marques d’exception, il y a trois classes qui s’affrontent : les marques misant désormais sur la technologie 100% électrique, comme Lotus avec son Eletre. Les constructeurs préférant une mécanique hybride rechargeable afin de ne pas perdre le plaisir d’un gros moteur thermique tout devant plus « politiquement corrects » au regard de la réglementation européenne, comme le récent Lamborghini Urus SE et ses cousins de chez Porsche ou Bentley. Les enseignes gardant un moteur exclusivement thermique, enfin, comme Ferrari avec le Purosangue et Aston Martin avec le DBX.

Cet Aston Martin Dbx gagne justement une nouvelle version, remplaçant l’ancien haut de gamme DBX 707 que nous avions essayé sur Caradisiac. Sa philosophie ? Gagner un peu en puissance, perdre quelques kilos et améliorer son efficacité dynamique ainsi que son équipement intérieur.

727 chevaux

Son V8 de 4,0 litres aux origines Mercedes-AMG reçoit deux nouveaux turbos permettant de faire grimper sa puissance maximale à 727 chevaux au lieu de 707 précédemment. Le DBX S reçoit aussi un échappement plus sonore et une boîte automatique 9 vitesses (d’origine Mercedes) plus réactive au rétrogradage.

Le DBX S bénéficie aussi d’une direction plus rapide de 4% et repose sur une transmission intégrale capable d’envoyer jusqu’à 50% du couple vers l’avant et 100% vers l’arrière. Il compte sur des freins carbone-céramique énormes (disques de 420 mm à l’avant) pour ralentir sa grosse carcasse pesant 2 198 kg à sec (contre 2 245 pour le précédent DBX 707). A condition d’ajouter les panneaux de carrosserie en carbone (calandre, boucliers, diffuseur…) ainsi que les jantes en magnésium également optionnelles.

Toujours dans le coup face à ses concurrents ?

Le DBX S revendique un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, un 0 à 200 km/h en 11,9 secondes et une vitesse de pointe de 310 km/h. Sans atteindre des records, ces chiffres lui permettent de rester proche des modèles les plus véloces de la catégorie, les Ferrari Purosangue et Lamborghini Urus SE ou le Lotus Eletre en accélération pure (0 à 100 km/h en 2,95 secondes).

Le DBX 707 nous avait étonnés par son comportement dynamique à la fois rigoureux et plaisant, mais tous ces modèles fournissent des prestations assez proches les uns des autres (à l’exception du Ferrari, moins spacieux et logeable mais chantant divinement avec son V12 atmosphérique). Évidemment, ce sont plutôt les autres modèles de la gamme d’Aston Martin qui nous font rêver même si ce SUV se vend mieux que ses vraies voitures de sport. On ne connaît pas encore le prix du DBX S, qui dépassera certainement les 250 000€ avant malus chez nous.