Aston Martin DBX 707 : le plus puissant des SUV

La transition électrique ? Aston Martin y pense. Mais avant de s'y mettre vraiment, la firme se fait encore plaisir avec le thermique. La preuve avec cette variante surpuissante du DBX, présentée comme le SUV le plus musclé du monde.

La base technique reste le V8 4.0 litres biturbo de Mercedes-AMG. Mais Aston l'a modifié pour intégrer des turbocompresseurs à roulement à billes, puis entièrement recalibré "pour maximiser la puissance et le couple". Il y a ainsi 707 ch, soit 157 ch de plus que le DBX V8 classique. On note tout de même que cette puissance avait déjà été atteinte par le Jeep Grand Cherokee Trackhawk, qui n'est plus au catalogue.

Le V8 est ici associé à une nouvelle boîte automatique 9 rapports à embrayage humide. Celle-ci peut encaisser un couple plus important qu'une boîte auto à convertisseur de couple traditionnelle. Le couple maxi passe ainsi de 700 à 900 Nm. Le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Le DBX 707 reçoit en série des freins carbone céramique, avec disques de 420 mm à l'avant et 390 mm à l'arrière et étriers six pistons. Avec une modification des soubassements, plus d'air est dirigé vers ces freins pour mieux les refroidir. Ce DBX a bien sûr une transmission intégrale, avec la possibilité d'envoyer 100 % du couple à l'arrière. Le différentiel arrière électronique à glissement limité a été revu. Il en est de même pour la suspension et la direction, avec toujours le but d'associer la performance à l'agilité.

Ce DBX profite d'un look plus musclé, avec par exemple à l'avant une calandre agrandie, placée au-dessus d'une large prise d'air qui remonte sur les côtés. À l'arrière, on remarque les quatre sorties d'échappement et un nouveau diffuseur. De série, ce DBX est monté sur des jantes de 22 pouces ! À bord, parmi les évolutions, la base de la console change pour intégrer de nouveaux boutons de sélection des modes de conduite et éviter de se perdre dans les menus de l'écran tactile.

Les premières livraisons sont prévues pour la fin du premier semestre 2022.