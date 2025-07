La Fiat 500 électrique à 129 €/mois sans apport, mais…

Le deuxième volet du leasing social a été dévoilé il y a peu. Face au succès rencontré en début d’année dernière, les règles ont changé, en défaveur du client. Le prix des loyers devrait approcher les 100 euros mensuels (95 €/mois pour les modèles du groupe Stellantis) à partir de la rentrée alors qu’ils pouvaient être de 60 €/mois l’an passé.

Chez Fiat, le but est de proposer une offre similaire à ceux qui ne peuvent bénéficier de ce nouveau leasing social. Seulement, il faut se diriger vers un modèle d’occasion. Ainsi, il est possible de rouler dans une Fiat 500 électrique pour 129 €/mois. Jusqu’ici, rien de révolutionnaire, sauf qu’aucun apport n’est exigé.

Ce montant n’est disponible que si vous choisissez une version Action, la 500 Icone est plus chère : 149 €/mois. Dans les deux cas, la durée reste de 50 mois pour des modèles du réseau Spoticar de 42 mois maximum (3 ans et demi). Les modèles sont ainsi garantis 12 ou 24 mois, kilométrage illimité, vous profitez de l’assistance 24/7 en Europe, mais aussi du service satisfait ou remboursé.

À titre d’exemple, une Peugeot E-208 Active de 2020 et 36 000 km est proposée à 110 €/mois, après avoir déboursé un apport de plus de 4 100 €.

Une Icone qui va plus loin

En revanche, il faut garder à l’esprit que la Fiat 500 Action ne dispose que du moteur de 95 ch, et surtout de la petite batterie de 24,8 kWh. Elle n’est donc prévue que pour les déplacements urbains et périurbains et l’équipement ne comprend que l’essentiel.

La déclinaison Icone, un peu plus chère, profite de la pile de 42 kWh permettant à son conducteur d’être plus serein. Elle est donnée pour 320 km d’autonomie selon le cycle WLTP.