L'Aston Martin DB12 Volante (2023) rêve d'été indien

Il y a quelques semaines, Aston Martin levait le voile sur la DB12 Coupé. Remplaçante de la DB11, elle reprend le rôle de la belle GT 2+2 pour concurrencer les Ferrari Roma, Maserati GranTurismo et autres Bentley Continental GT sur le marché des autos d’exception. La marque de Gaydon présente cette fois la DB12 Volante, version cabriolet du coupé. C’est tout sauf une surprise et les amateurs de ces jolies sportives anglaises ne se plaindront probablement pas du peu de nouveautés par rapport à l’ancienne DB11 Volante.

On retrouve une face avant toujours aussi expressive et un profil qui convient parfaitement à l’amputation du toit. Dotée comme la DB11 Volante d’une capote souple, elle peut se découvrir et se refermer en 14 secondes via son mécanisme électrique fonctionnant jusqu’à la vitesse de 50 km/h. Toujours pratique pour se mettre à l’abri en cas d’averse imprévue sans avoir à s’arrêter totalement. D’après Aston Martin, la capote possède huit couches d’isolation pour réduire au maximum les bruits aérodynamiques et autres nuisances extérieures pendant le roulage en position fermée. A la fois modernisé et très joliment fini, l’habitacle est identique à celui de la DB12 Coupé au niveau de la planche de bord. Il sera par ailleurs possible de passer par l’atelier Q pour personnaliser son exemplaire dans le moindre détail.

Toujours 680 chevaux

Alors que l’ancienne DB11 Volante possédait un V8 d’origine AMG développant 510 chevaux, la nouvelle DB12 Volante reprend le bloc dans sa version inaugurée récemment par le coupé. Il développe ainsi 680 chevaux et 800 Nm de couple (accouplé à une boîte automatique à huit rapports), ce qui suffit à abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes soit un petit dixième de plus que le coupé. Elle progresse aussi au registre de l’efficacité dynamique grâce à une rigidité torsionnelle augmentée de 3,7% et un train avant raffermi de 140% . Quant au prix, il dépassera celui du coupé. On peut donc déjà tabler sur une somme au-dessus des 230 000€.