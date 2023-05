Aston Martin DB12 (2023) : la reine de beauté se modernise

Lancée en 2016, la DB11 remplaçait la très vieillissante DB9. Elle marquait le début d’une nouvelle ère chez Aston Martin avec un vaste plan produit (Vantage, DBS Superleggera et DBX) qui n’a malheureusement pas suffi à assurer la rentabilité de la marque de Gaydon. Depuis, certains projets comme la Rapide électrique ont été annulés et le constructeur a changé totalement de direction. Mais pour l’instant, cette nouvelle direction se contente de mettre à jour un produit déjà existant.

La DB12 conserve en effet la base technique de la DB11 avec une silhouette quasiment identique autour du même châssis. La calandre devient béante et la courbure du long capot avant fait un peu penser à la Vanquish de 2001. L’intérieur évolue plus en profondeur : fini la console centrale ringarde et la vieille interface Mercedes, la DB12 se pare d’un combiné d’instrumentation et d’une planche de bord beaucoup plus modernes. Le style de la console centrale rappelle d’ailleurs un peu celui de la Bentley Continental GT, sa rivale naturelle. On retrouve en revanche toute l’excellence d’Aston martin sur les cuirs et les finitions autour de la partie électronique. Cette voiture a l’air superbe à vivre, même si les places arrière de la DB11 n’égalaient pas celles de sa rivale de chez Bentley et ne devraient pas progresser faute de grosses modifications sur le châssis.

Un V8 sous le capot

Point d’électrification sous le capot de la DB12, qui abandonne le V12 proposé sur la version haut de gamme de l’ancienne DB11 pour se concentrer sur son V8. D’origine AMG, ce bloc utilisé par Aston Martin depuis la Vantage de 2018 développe ici 680 chevaux et 800 Nm. C’est plus que l’ancienne DB11 V12 AMR, mais moins que le DBX 707 avec ses 707 chevaux et ses 900 Nm. Pesant 1 685kg à sec sur la balance, elle revendique un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 325 km/h.

Aston Martin parle d’un dynamisme jamais vu dans l’histoire de la lignée DB grâce à un amortissement entièrement revu, un différentiel piloté électroniquement et une version améliorée de la boîte de vitesses automatique à huit rapports. On ne connaît pas encore le prix mais il dépassera largement les 200 000€. Aston Martin doit lancer au total huit nouveaux modèles d’ici l’année 2026 et la DB12 est le premier de ces modèles lancés sous l’ère de Lawrence Stroll. Rappelons enfin que le Chinois Geely vient d’augmenter sa participation dans la marque.