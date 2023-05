Les Chinois de Geely mettent la pression sur Aston Martin

Après des années très difficiles, Aston Martin prépare actuellement le renouvellement de sa gamme et espère vite devenir rentable. Désormais possédée par l’homme d’affaires canadien Lawrence Stroll avec 28,29% des parts, la marque est courtisée par Geely depuis l’année dernière qui a pris 7,6% des parts et tenté d’en prendre le contrôle en devenant l’actionnaire majoritaire, stratégie contrée par Lawrence Stroll lui-même.

Mais les Chinois continuent de monter au capital d’Aston Martin. Les voilà désormais avec 17% des parts de la marque, plaçant Geely au rang de troisième actionnaire après Lawrence Stroll et le fonds d’investissement public de l’Arabie Saoudite. Ce dernier a acheté 16,7% de parts d’Aston Martin à l’été 2022 mais reste le deuxième plus gros investissement d’après les journalistes de Bloomberg (nos confrères du Point précisent qu'il possède au total 18% de parts). Cette seconde montée au capital va permettre à Geely de placer une personne au board d’Aston Martin, en plus d’une seconde personne au rang d’observateur.

Geely peut-il s’offrir Aston Martin ?

Contractuellement, Geely ne pourra pas acheter d’autres parts d’Aston Martin avant août 2024 sans l'aval du conseil d'administration du constructeur. Mais alors que la marque de Gaydon travaille sur un plan produit complet, les Chinois finiront-ils par prendre son contrôle ? Rappelons qu’en Europe, Geely possède déjà Volvo, Lotus, se prépare à prendre 40% de l’entité Renault Horse et possède aussi 10% de Mercedes-Benz. L’appétit de Geely pour les marques européennes semble insatiable.