Aston Martin : Stroll monte au créneau pour bloquer les Chinois de Geely

En janvier 2020, le milliardaire canadien Lawrence Stroll a racheté Aston Martin en devenant l’actionnaire principal via son consortium Yew Tree Overseas Limited. Lui qui en a profité pour placer son fils Lance pilote titulaire de la nouvelle équipe Aston Martin Racing en Formule 1 détient désormais 28,29% des parts de la marque, toujours via son consortium. L’homme d’affaires vient en effet d’augmenter sa participation (auparavant de 19%) en injectant plus de 50 millions de livres sterling (soit 56,62 millions d’euros).

D’après les journalistes anglais d’Autocar, Lawrence Stroll est ainsi monté au créneau pour rester l’actionnaire majoritaire d’Aston Martin et repousser la tentative d’achat sauvage de Geely. Le constructeur chinois possède 7,6% des parts de la marque de Goodwood depuis septembre 2022. Et d’après les analystes de Bloomberg, le géant chinois préparait une prise de contrôle totale d’Aston Martin. Lawrence Stroll a récemment refusé une offre de Geely à 1,3 milliard de livres sterling (1,47 milliard d’euros qui ambitionnait de devenir le seul propriétaire d’Aston Martin.

Geely toujours expansionniste

Rappelons que Geely possède déjà les marques Volvo et Polestar ainsi qu’une participation de 10% dans le groupe Daimler-Benz. Le géant chinois est également propriétaire de Lotus et se prépare à devenir co-propriétaire de la nouvelle division Renault Horse. Geely est décidemment sur tous les fronts et voulait visiblement se payer un véritable joyau avec Aston Martin. Mais pour l’instant, Aston Martin lui résiste.