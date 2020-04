Aston Martin : le milliardaire Lawrence Stroll prend les commandes, avec un peu de Mercedes

Depuis hier , Lawrence Stroll, le milliardaire canadien propriétaire de l'écurie de F1 Racing Point, est officiellement le nouveau patron d'Aston Martin. Il devient président exécutif après avoir bouclé son investissement de plus d'un demi-milliard de livres sterling dans la marque anglaise, qui voit ainsi son capital augmenter. Pour Stroll, l'objectif actuel est double : intensifier les efforts pour le lancement du SUV DBX, mais aussi préparer la prochaine saison de Formule 1 avec l'engagement officiel d'Aston Martin, qui prendra en fait le relais de Racing Point.

Aston Martin et Lawrence Stroll sont donc très attendus d'ici la fin d'année avec les premiers mois de présence sur le marché du DBX, mais il y aura aussi cette partie compétition avec la Formule 1, qui retiendra l'attention des investisseurs. Et parmi eux, un certain Toto Wolff, actuel patron de l'écurie de F1 de Mercedes. Le monde est petit.

L'intéressé a en effet investi un peu plus de 40 millions d'euros dans Aston Martin, pour acquérir près de 5 % du capital de la marque (avant que cela ne retombe à 0,95 % avec l'augmentation du capital). Pour Mercedes, il n'y a pas de conflit d'intérêts, d'autant plus que Toto Wolf explique qu'il s'agit purement d'investissement financier, et rien d'autre. Mais certaines rumeurs parlent déjà du possible recrutement l'année prochain de Toto Wolff à la tête de l'écurie Aston Martin. La boucle pourrait alors être bouclée.