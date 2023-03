Ferrari Roma Spider (2023), la valse des cabriolets

Lancée en 2017 et restylée en 2020 (version « M »), la Portofino représentait le modèle d’entrée de gamme chez Ferrari comme la California avant elle. Un modèle privilégiant le confort et la polyvalence sur le pur plaisir de pilotage, avec une définition technique moins radicale que celle des autres modèles du catalogue du constructeur de Maranello. Depuis l’apparition du coupé 2+2 Roma plus abordable en 2020, cette Portofino est un peu tombée dans l’oubli en raison des qualités supérieures la nouvelle arrivante sur le plan dynamique et sans doute aussi celui du style.

Voilà pourquoi la Portofino M cède la place à la Roma Spider, une inédite version découvrable du coupé italien qui possède une capote souple au lieu du toit en dur rétractable, incontournable chez Ferrari depuis la California de 2009 (ou même la 575 Superamerica en série limitée de 2004). Son style ne diffère pas de la version fermée et le genre « cabriolet » convient magnifiquement au dessin de cette jolie GT aux lignes ondulées, que l’auteur de ces lignes trouve radieuse. La capote en toile se déploie et se replie en 13,5 secondes jusqu’à 60 km/h via un bouton et Ferrari précise qu’il y a un « déflecteur breveté intégré au dossier des sièges arrière » pour limiter les remous à l’intérieur en version ouverte.

Ferrari annonce une masse augmentée de seulement 84 kilos par rapport au coupé, grâce à un travail minutieux sur la structure en aluminium de la voiture. Grâce au V8 bi-turbo de 3,9 litres de 620 chevaux et 760 Nm de couple, identique à celui de la Roma Coupé et de la Portofino M, la machine nécessite 3,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et peut atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h.

Plus de 200 000€

Le constructeur n’a pas encore dévoilé le prix de la Roma Spider mais sachant que le coupé démarre à 200 000€, cette nouvelle version découvrable coûtera sensiblement plus cher. Elle s’attaquera aux rares GT 2+2 du marché actuel, les Aston Martin DB11 Volante, Bentley Continental GT et autres BMW M8 Cabriolet.