Ferrari Portofino M : restylée, améliorée, modifiée

On avait connu les constructeurs de prestige bien plus mesurés en matière de nouveautés. La sortie d'une nouvelle Ferrari était en effet vécu comme un petit évènement national dans les années 90, mais ce temps là est révolu. F8 Tributo, SF90, Roma, Portofino, 488, GTC4, 812, ces derniers temps, on ne chôme pas à Maranello.

Et à peine deux ans et demi après la sortie de la Portofino (remplaçante de la California, rappelons-le), voilà que Ferrari sort déjà le restylage. Plus rapide qu'un facelift de Clio, et presque autant chargé en modifications. Et en parlant de "modifications", notez le léger changement de nom de la Portofino "M" (pour Modificata).

Et pour cause : le V8 3.8 biturbo passe de 600 à 620 ch, et le couple, de 760 Nm, est disponible à tous les étages sur les derniers rapports. Ferrari a opéré de grands changements sous le capot puisqu'au delà de cette hausse de puissance, il faut aussi noter la toute nouvelle boîte à double embrayage et à 8 rapports, également présente sur la Roma. Elle remplace la boîte automatique à sept rapports et permet d'améliorer légèrement les performances.

Désormais, le 0 à 100 est abattu en 3,4 secondes et le 0 à 200 en un peu moins de 10 secondes. Pas mal, pour un cabriolet censé jouer les flâneurs sur la côte, d'autant plus que la Portofino M gagne un Magentino (sélecteur de mode de conduite) avec l'apparition d'un mode Race. Comme quoi, chez Ferrari, le mieux n'est pas l'ennemi du bien.