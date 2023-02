Essai vidéo - Maserati Gran Turismo (2023) : l'étincelle ou la foudre

En BREF Thermique ou électrique 460 ou 550 ch thermiques 760 chevaux électriques 2 vraies places arrière A partir de 181 350€

On ne peut pas reprocher à Maserati de s’approprier abusivement le nom « Gran Turismo ». Dès l’arrivée de la toute première A6 1500 Gran Turismo en 1947, la marque au trident s’est posée en référence des coupés à la fois luxueux, élégants et sportifs. De la superbe 3500 GT jusqu’à la Gran Turismo de 2007 en passant par la très réussie 3200 GT de la fin des années 90, Maserati cultive depuis longtemps l’art de ces autos positionnées à mi-chemin entre la vraie sportive et la voiture de luxe. Alors après avoir abandonné l’idée de chasser Porsche sur le terrain du nombre de voitures vendues, l’enseigne de Modène soigne ses classiques : même si la marque mise désormais beaucoup sur le nouveau SUV Grecale, les vieillissants Levante, Quattroporte et Ghibli ainsi que la très emblématique MC20 se voient rejoints par une nouvelle grosse 2+2, taillée pour concurrencer les meilleures GT de la planète. Et attention, la nouvelle Gran Turismo cache un projet technique particulièrement ambitieux.

Dans cette longue dynastie des GT de Maserati, la nouvelle Gran Turismo prend le relai de l’ancien modèle apparu en 2007 et resté au catalogue jusqu’en 2019. Un modèle salué à sa sortie pour son style marquant, son haut niveau de confort mais aussi le caractère de son beau V8 atmosphérique, lui qui concurrençait alors l’Aston Martin DB9 ou dans un autre genre, la première Bentley Continental GT. En marchant à côté de son successeur, impossible de ne pas repenser à l’ancien modèle : cette nouvelle Gran Turismo semble se borner à réactualiser le design de la précédente mouture avec un langage stylistique quasiment identique et une poupe à peine plus tendue.

Difficile pour autant de s’en plaindre puisqu’on parle ici d’une automobile splendide à contempler. Étendu sur 4,96 mètres de long (à comparer aux 4,85 mètres d’une Bentley Continental GT, ce gros coupé paraît visuellement plus compact en vrai et affiche des lignes très traditionnelles. Il repose sur une nouvelle architecture châssis extrapolée de la plateforme Giorgio utilisée par les Alfa Giulia et autres Stelvio (ce pourquoi les ingénieurs de Maserati la surnomment en interne « Giorgio Sport »), composée à 65% d’aluminium et conçue de façon à fonctionner aussi bien avec une mécanique thermique qu’électrique. Notez que le lancement du projet remonte à 2017 sous l’ère de Sergio Marchionne, il n’a rien à voir avec les synergies technologiques opérées par le groupe Stellantis depuis sa formation.

S’il reste lui aussi dans les canons de la tradition du genre avec de beaux cuirs et un habitacle raffiné, l’intérieur épouse les normes actuelles avec un gros écran tactile en deux parties (12,3 pouces en haut et 8,3 pouces en bas) centralisant quasiment toutes les commandes. D’un style très proche de celle du SUV Grecale, cette planche de bord intègre un combiné d’instrumentation digital et une horloge numérique sur le haut de la console centrale. Un vrai cadran mécanique n’aurait-il pas été plus indiqué pour ajouter un peu de cachet à ce mobilier rompu aux technologies de pointe ? Quant à la qualité de finition, elle n’atteint pas l’excellence d’une Bentley Continental GT : malgré un assemblage rigoureux et des matériaux parfois superbes, on note certains détails en plastique, comme dans une Aston Martin DB11. Précisons cependant que l’Italienne bénéficie d’une meilleure habitabilité que la GT de la marque de Gaydon. Non seulement le coffre offre un volume exploitable dans la vie de tous les jours (330 litres en version thermique et 270 litres en variante électrique), mais les places arrière permettent réellement d’y faire voyager de vrais adultes sans les torturer.

Cette première prise en main se déroule au plus fort de l’hiver italien près de Rome, dans un format hélas millimétré par l’équipe de Maserati. Nous commencerons par passer derrière le volant de la Gran Turismo dans sa version thermique sur une boucle routière, avant de rejoindre le circuit de Vallelunga pour essayer un prototype de pré-série de la variante Folgore électrique sur quelques tours de piste.