Essai vidéo - Maserati Grecale (2022) : un souffle nouveau

En bref SUV de luxe

A partir de 75 450 €

Commercialisation : 2e semestre 2022

Après quelques années de passage à vide, Maserati est de retour. La marque de Luxe italienne, devenue propriété du groupe Stellantis, lancera 5 nouveaux modèles d’ici 2025, tous électrifiés. L’ambassadeur de cette nouvelle gamme, autrement dit celui qui sera la plus vendu, s’appelle Grecale, du nom d’un « vent violent qui souffle sur la méditerranée ». La marque italienne annonce la couleur pour son nouveau SUV compact dont la sortie, initialement prévue fin 2021, a été repoussée pour cause de pénurie de semi-conducteurs.

A peine dévoilé et déjà à l’essai sur Caradisiac. Le Grecale est un SUV long de 4, 85 m. Il se positionne sous le Levante au sein du catalogue et vient concurrencer le Porsche Macan sur le marché des SUV de luxe et son cousin, l’Alfa Romeo Stelvio.

Qui dit Maserati, dit gros moteurs et qui dit gros moteurs, dit malus. La marque au trident est dans le coup puisque le Grecale sera aussi proposé l’an prochain en version 100% électrique appelée Folgore. Il s’agit d’une appellation qui regroupe les prochains modèles électrifiés qui seront lancés successivement par Maserati. A savoir, la GranTurismo, la MC20, la quattroporte, le Grecale et le prochain Levante qui grandira encore.

Conçu et pensé avant la fusion avec le groupe PSA, le nouveau Grecale repose sur la plate-forme Giorgio, qui équipe l’Alfa Romeo Stelvio. Le SUV de Modène se reconnaît par son museau typique composé d’une large calandre incurvée ou trône le trident. On retrouve également les trois ouïes placées sur les ailes et le trident sur le montant arrière comme sur les productions actuelles. Ici, les optiques avant s’arrondissent et ressemblent farouchement à celles de son principal rival, le Porsche Macan.

La silhouette latine et très musclée nous rappellent qu’on aime dessiner de jolies voitures en Italie. À l'arrière, les feux en boomerang liés par un jonc chromé rappellent ceux de la 3200 GT dessinée par Giugiaro. Trois finitions seront proposées, une par moteur : GT (300 ch), Modena (330 ch) et Trofeo (530 ch) avec des tarifs qui oscillent entre 75 450 € et 115 400 €, hors malus (écologique + poids).

A bord, Le Grécale abrite une planche de bord en forme de T, qui mélange le raffinement avec des matériaux nobles comme le cuir et la technologie où l’on retrouve 4 écrans. Une instrumentation numérique, une nouvelle dalle centrale de 12,3’’ placée un peu trop bas et complétée d’un écran de 8,8’’ réservé aux commandes accessoires. Et enfin la nouvelle horloge digitale elle aussi devenue numérique.

Cet habitacle respire le luxe et la sportivité. On est parfaitement dans l’esprit GT avec de magnifiques sièges qui maintiennent bien, des surpiqures de la même couleur que la carrosserie et quelques touches de carbone. Malheureusement l’italien n’est pas à l’abris de quelques fausses notes avec notamment des assemblages trop légers, des plastiques décevant sur les bacs de portières ou encore un système d’ouverture de portière similaire à celui d’une Fiat 500. Dans ce domaine, Maserati ne peut rivaliser avec la rigueur germanique de Porsche.

Le nouveau combiné tactile a permis de supprimer bon nombre de boutons. Les seuls présents sont placés sur le volant. La partie haute du système multimédia est dédiée à l’infotainment alors que la partie basse permet de gérer les commandes de confort et certaines fonction de base, ce qui réclame un temps d’adaptation. Par exemple changer la position des feux impose d’effectuer deux manipulations, ce qui pénalise l’ergonomie.

La partie multimédia est assurée par un système d’exploitation Android Auto. Elle n’est pas la plus performante du marché mais elle a le mérite d’être intuitive et d’offrir une bonne résolution. Elle est également compatible Android et Carplay sans fil et dispose d’un assistant personnel « Alexa ». Le Grecale bénéficie de série d’une sono « Sonus Faber » (artisan italien) composée de 14 HP. Il est possible de pousser l’expérience plus loin en cochant l’option à 2 250 €. Vous serez alors en immersion dans une salle de concert animée par 21HP pour une puissance totale de 1 200 watts !

S’il est un domaine où le Grecale met tout le monde d’accord, c’est par son espace à vivre excellent. Le transalpin met à profit son empattement proche des 3 mètres pour offrir un vaste espace aux genoux et aux coudes aux places arrière. Deux adultes de grande taille y voyageront avec plaisir. Le coffre est également l’un des plus vastes du marché avec 570 litres de base et 535 litres pour les versions hybridées.