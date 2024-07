Tesla Model Y : alors, fiable en occasion, ou pas ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITE. Le Model Y est une véritable cash-machine pour Tesla, qui en a écoulé par exemple plus de 1,2 million d'exemplaires en 2023, le hissant sur la première marche du podium mondial. Et toutes énergies confondues ! Un véritable sacre. En France, la situation est différente, mais le SUV du constructeur américain figure tout de même en bonne place au classement général (8e vente en 2023 avec 37 127 exemplaires écoulés, et première électrique du marché). Sur les six premiers mois de 2024, on note un ralentissement, avec la 21e place au général (11 517 exemplaires) et la 2e des modèles électriques, derrière la Peugeot E-208.

Ce modèle est en quelque sorte la version surélevée SUV de la Model 3, qui a cartonné avant lui. Il en reprend le style général, mais bodybuildé, étiré vers le haut et gonflé de tous côtés. Avec 4,75 m de long, 1,98 m de large et 1,62 m sous la toise, c'est un beau petit bébé, qui affronte des modèles de plus en plus nombreux dans une catégorie à cheval entre le généraliste et le premium, comme les Volkswagen ID.4, Toyota BZ4-X, Skoda Eniaq, ou encore Ford Mustang Mach-e et Audi Q6 e-tron...

Derrière son style très aérodynamique et donc efficace en matière de consommation, mais qui ne plaît pas à tout le monde, se cache une auto très pratique et habitable. En effet, les cotes intérieures laissent une belle aisance aux passagers, tandis que les bagages sont choyés avec un volume total (coffre arrière plus avant) de 971 litres !

L'équipement est véritablement complet et très technologique. Les Tesla sont souvent considérées comme des voitures de geek, et le Model Y n'échappe pas à la règle. Les fonctionnalités sont nombreuses, la connectivité totale. Mais c'est au prix d'une ergonomie à laquelle il faut se faire, car tout passe par l'écran central.

Les performances et autonomies sont dans tous les cas remarquables, quelles que soient les versions. L'efficience des ensembles moteur/batterie est toujours assez exceptionnelle, Tesla maîtrise parfaitement ces aspects par rapport à la concurrence. Les autonomies WLTP sont confortables (entre 455 et 600 km), et même dans la vraie vie, sur autoroute, les plus de 300 km sont possibles.

Enfin, la fiabilité, même si elle n'est évidemment pas parfaite, penche du bon côté de la balance, c'est plus le service après-vente qui peut agacer. Et les coûts d'utilisation sont réduits. Voici donc l'autopsie d'un modèle très en vue sur le marché de l'occasion, et donc encore assez cher, malheureusement.