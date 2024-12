Le Tesla Model X est-il le moins fiable des modèles Tesla en occasion ?

Budget

Achat / Cote :

En occasion, les décotes peuvent se montrer importantes. Les premiers prix tournent autour de 30 000 €, mais pour des modèles affichant entre 160 000 et 240 000 km, en version dual motor Long range. Il faut compter 37 000 € pour moins de 100 000 km. Il faut compter 40 000 € minimum pour un modèle Performance de 120 000 km en moyenne. Et la version Plaid est encore chère, soit à partir de 85 000 €.

À l'achat, le Model X n'a jamais été bon marché, bien au contraire. Le premier prix n'a jamais été inférieur à 79 000 € pour un modèle Dual Motor long range, et montait jusqu'à 165 000 € pour un modèle Performance Ludicrous (avant des pertes de prix le mettant à 111 000 €). Les prix du haut de gamme surpuissant Plaid se sont ensuite affichés plus doux, avec de 115 000 € à 127 000 € selon les années.

Consommation :

On sait Tesla très douée en matière d'efficience de ses modèles. Et le Model X n'échappe pas à la règle. Bien sûr, il consomme beaucoup plus que la Model 3 ou le Model Y, et évidemment que la berline Model S dont il dérive, mais si on se rappelle son poids de pachyderme et ses puissances, la possibilité de rester autour de 23 kWh/100 de moyenne en conduite normale est belle, toutes proportions gardées.

Les versions Performance et Plaid seront plutôt à 25 kWh/100, ce qui reste pas mal pour près de 800 ch et plus de 1 000 ch. Bien sûr, si on exploite les performances un tant soit peu, on dépassera les 35 kWh/100, mais c'est le lot de tous les VE, comme des thermiques. Il faut retenir que le Model X est tout de même sacrément efficient pour son gabarit.