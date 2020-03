Essai - Tesla Model X Performance : le roi du sprint

EN BREF SUV 100% électrique À partir de 112 700 € Version la plus puissante

Quand on pense SUV sportif, on imagine immédiatement les Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo, BMW X6M, etc. Pourtant, tous ces modèles dont les puissances respectives oscillent entre 500 et 600 ch sont tout simplement humiliés par un invité surprise : le Tesla Model X Performance. Ce dernier réalise le 0 à 100 m/h en moins de 3 s alors que les autres doivent se contenter de 3,6 s pour l’Urus et 4,1 s pour le Cayenne.

Pour réussir de tels chronos, le constructeur américain a installé ni plus ni moins que son moteur le plus puissant, lequel développe pas moins de 585 kW soit la bagatelle de 795 ch. Il ne faut donc pas se fier à son apparence imposante car cette version du Model X est une véritable bête de course. C’est d’autant plus surprenant que ce SUV mesure 5 mètres de long, 2 mètres de large et pèse pas moins de 2,5 tonnes. De tels chiffres interrogent et donnent envie de prendre le volant de ce véhicule atypique. Dès les premiers instants, on ressent les caractéristiques classiques des véhicules électriques. La poussée est immédiate, forte, très forte même, et vous colle au dossier de votre siège. Et ces premières impressions sont ressenties en mode normal. Ce Model X en possède plusieurs dont deux dénommés « démesuré » et « démesuré + » (Ludicrous en anglais). Le plus extrême, apparu en janvier 2017, demande d’ailleurs un temps de chauffage, qui sert à mettre en température un fusible en inconel, un superalliage utilisé habituellement dans l’industrie spatiale. Il faut tout de même avoir conscience que ce laps de temps peut atteindre une heure. Mais ensuite, vous entrez dans un nouveau monde, aux accélérations fulgurantes et dignes d’une super-sportive.

En revanche, le comportement est moins exceptionnel. Ceci n’est pas péjoratif, mais il faut reconnaître que certaines productions allemandes signées AMG ou Motorsport font mieux, notamment au niveau de la direction plus consistante et précise, du comportement global en raison d’un poids mieux maîtrisé, mais aussi d’un dynamisme supérieur. Celui du Model X est toutefois probant avec un très bon compromis confort/dynamisme. En effet, grâce à la présence de suspensions pneumatiques adaptatives, les occupants peuvent voyager sereinement, même si les jantes 22 pouces sur notre modèle d’essai le dégradent légèrement.

Une voiture évolutive

Comme pour tout électrique qui se respecte, l’autonomie est un élément-clé. Chez Tesla, ce critère pose nettement moins de problèmes que chez les autres constructeurs, puisque la marque américaine a installé pas moins de 73 stations de superchargeurs en France et plus de 620 bornes. La puissance des premiers est passée récemment de 120 à 150 kW et elle va encore prochainement augmenter puisque un exemplaire de troisième génération – qui pourra aller jusqu’à 250 kW - vient d’être implanté en Angleterre. Les chargeurs deviennent plus puissants et les modèles évoluent aussi puisque les Model X peuvent désormais supporter des recharges allant jusqu’à 148 kW. Cette capacité a de très fortes chances de progresser puisque tous les modèles de la marque sont régulièrement mis à jour à distance (comme peut l’être un téléphone portable), donc sans passer chez le concessionnaire. Ainsi, depuis le début de la production du Model X, plus de 70 % de ses composants électroniques ont été améliorés à travers des dizaines d’évolutions, ce qui est tout simplement unique sur le marché automobile.

L’autonomie de notre Model X est donné pour 485 km selon la norme WLTP. Sur notre essai effectué à un rythme pas toujours très écoresponsable, nous avons relevé une moyenne proches des 25 kW/h avec des pointes à 35 kW/h. Ce qui est raisonnable vu la puissance et le gabarit de l’engin. Mais surtout, les recharges sur superchargeurs sont gratuites, ce qui représente un vrai avantage.

Des singularités à tous les niveaux

Performances hors du commun, comportement convaincant, le Model X confirme son côté original sur le plan esthétique avec comme spécificité un aileron sur le hayon, des étriers de frein rouges et un logo « Dual Motor » souligné de rouge. Le SUV de Tesla se singularise aussi par ses portes arrière à ouverture faucon qui s’actionnent électriquement. Une cinématique tout simplement unique sur le marché, qui fait toujours son effet.

Dans la pratique, ces portes au fonctionnement relativement lent permettent un accès aisé aux places des rangs deux et trois, car oui, le Model X est capable d’accueillir 5, 6 voire même 7 personnes. Notre version était une 6 places (option à 6 900 €). Une telle configuration réservée aux modèles luxueux permet de garantir une excellente habitabilité que ce soit pour l’espace aux jambes mais surtout pour la largeur aux épaules. Les passagers du dernier rang seront plutôt bien installés, même si la garde au toit est un peu réduite. Attention toutefois, dans cette configuration, il est impossible de rabattre les sièges pour charger des objets encombrants par exemple.

Accueillant, le Model X est aussi pratique avec un coffre à l’avant d’une capacité de 187 litres qui vient compléter celui à l’arrière de 357 litres.

Aux places avant, les occupants découvrent une planche de bord très moderne similaire à celle de la berline Model S. Elle se compose d’un immense écran multimédia tactile vertical de 17 pouces soit 43 cm. Celui-ci commande quasiment toutes les fonctions de la voiture que ce soit la navigation, la radio, la climatisation ou même certains réglages comme les modes moteur ou les lois d’amortissement par exemple. Même si les commandes sont naturelles, un temps d'adaptation est nécessaire vu le nombre très important de fonctions. Le dessin de cette planche de bord est indéniablement très moderne, fluide et certains détails retiennent l’attention comme par exemple les poignées de portes. Bon point également concernant l’ambiance claire de notre modèle d’essai.