Démonstration de puissance hier durant l'événement de lancement des livraisons du Tesla Cybertruck dans l'usine d'Austin au Texas. Elon Musk himself organisait une présentation du pick-up survolté avant de lancer une vidéo insolite dans laquelle le Cybertruck dépose une Porsche 911. Mais ce n'est pas tout ! Pour découvrir la petite cerise sur le gâteau, cliquez sur lecture.

Le Cybertruck dépose une 911 en tractant une 911

Car oui, pour enfoncer le clou, le véhicule en question traîne derrière lui une remorque chargée d'une Porsche 911 identique. Le chrono s'affiche ensuite. Le quart de mile (environ 400 mètres) départ arrêté est abattu en moins de 11 secondes. Les internautes s'amusent du résultat en commentant : "Tesla a trouvé comment rendre la Porsche 911 plus rapide". Mission accomplie.

Pour rappel, la version la plus musclée de 845 chevaux du pick-up baptisée Cyberbeast revendique le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes seulement via trois moteurs électriques et une transmission intégrale. Une artillerie qui impacte sans surprise l'autonomie estimée à 515 kilomètres ou 705 kilomètres via le prolongateur. Un véhicule surélevé facturé outre-Manche 99 990 dollars (l'équivalent de 92 000 euros au cours actuel).