Elon Musk, le patron de Tesla, adore les démonstrations spectaculaires pour marquer les esprits. A cet effet, le patron du constructeur américain avait prévu une vidéo impressionnante pour la présentation officielle du Cybertruck il y a quelques semaines : une vidéo montrant le nouveau pick-up électrique humilier une Porsche 911 lors d’une course en ligne droite façon « drag race », terminant devant la sportive allemande tout en tractant une autre Porsche 911.

L’intérêt d’une telle performance paraît évidemment très relatif pour un véhicule utilitaire pas vraiment destiné à rouler sur circuit, mais la séquence a fait le tour d’internet. Elle démontrait, comme l’avait promis Elon Musk à plusieurs reprises par le passé, que le Cybertruck était « capable de battre une Porsche 911 dans une vraie drag race », qui se court traditionnellement sur un quart de mile. Sauf que justement, la vidéo en question ne montre pas une course sur un quart de mile mais seulement sur un huitième de mile. Elle se termine en effet à la marque du 1/8 de mile et Tesla ne montre pas ce qui se passe après ce point.

Une défaite sur un quart de mile ?

Or, l’excellent Youtubeur de la chaîne « Engineering Explained » s’est demandé ce qu’aurait donné une course entre le Cybertruck et la Porsche 911 sur une distance d’un quart de mile. Pour cela, il a pris en compte le fait que le Tesla Cybertruck atteint le huitième de mile en très exactement 8,25 secondes, remarquant que le pick-up semble fortement ralenti par sa lourde remorque : lors d’essais indépendants, ce Cybertruck en version « Cyberbeast » haut de gamme a en effet été mesuré au huitième de mile départ arrêté en 6,94 secondes. Il note donc une différence de 1,3 seconde sur cette épreuve du huitième de mile départ arrêté entre le Cybertruck Cyberbeast et le même véhicule équipé d’une remorque avec une Porsche 911 dessus.

Le Tesla Cybertruck a un peu triché dans sa course contre la Porsche 911

Sachant que le Cybertruck Cyberbeast a été mesuré dans des tests à 11 secondes tout pile sur l’épreuve du quart de mile départ arrêté, le Youtuber arrive à un temps minimum de 12,3 secondes pour que le Cybertruck réalise la même épreuve avec sa remorque, dans l’hypothèse très optimiste où l’écart de temps ne grossit pas entre les deux (avec et sans remorque) dans la seconde partie de la course au quart de mile. Or, même si Tesla ne précise pas le modèle de la 911 utilisée pour cette course, il semble s’agir d’une 911 T qui, en version à boîte manuelle (la plus lente en accélération), a été mesurée en 12,2 secondes sur le quart de mile par les magazines Car & Driver et Motor Trend.

En théorie, l’Allemande finirait donc devant le Cybertruck tractant la remorque sur le quart de mile. Même dans le cas improbable où le Cybertruck à remorque ne perd pas davantage de temps dans la seconde partie de la course du quart de mile par rapport au Cybertruck sans remorque (les lois de la physique disent plutôt l’inverse). Si Elon Musk n’a a priori pas menti en disant que le Cybertruck Cyberbeast peut battre une Porsche 911 sur une course au quart de mile départ arrêté, il s’est donc un peu arrangé avec la vérité en montrant cette vidéo. Rappelons tout de même qu’avec un pick-up électrique de plus de 800 chevaux, même avec une masse très supérieure, voir un tel mastodonte battre une vraie voiture de sport beaucoup moins puissante en ligne droite n’a rien de si surprenant.