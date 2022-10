Et en marge du Mondial 2022 - Porsche 911 T, sélective

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Dans la gamme tentaculaire de la Porsche 911, la nouvelle version « T » se positionne juste au-dessus de la version de base. Comme le récent Macan T ou le 718 Cayman T, elle embarque le moteur le moins puissant au catalogue du modèle (ici, le flat-six biturbo de la Carrera dans sa version à 385 chevaux).

Elle ne vise donc pas à produire les meilleures performances possibles, même si elle peut malgré tout abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes ou même 4,0 secondes avec la boîte PDK optionnelle. Et visuellement, elle se distingue de la Carrera uniquement par ses quelques éléments de carrosserie en gris foncé (à ne pas confondre avec les éléments noirs des versions GTS). Alors, quel interêt y aurait-il à opter pour une 911 T plutôt qu'une Carrera S ou une Carrera de base vendue moins chère ?

Des options stratégiques

La réponse se trouve au niveau des options dynamiques cochées par le modèle et de son positionnement tarifaire. La 911 T embarque de série le châssis sport PASM et le pack Sport Chrono, en plus du PTV et des équipements dynamiques de série sur la 911 Carrera S en version manuelle. D'office, elle s'équipe comme cette dernière d'une boîte manuelle à 7 vitesses et elle sacrifie aussi une partie de ses isolants intérieurs pour réduire le poids à la marge. En gros, la 911 T est une Carrera équipée des options les plus importantes pour ceux qui aiment pousser leur auto dans ses retranchements sur la route.

126 330€

Disponible uniquement en coupé, la 911 T se négociera à partir de 126 330€. La 911 Carrera de base démarre elle à 115 656€ alors que la Carrera S débute à 131 256€. Pour ceux qui privilégient les équipements dynamiques à la puissance pure, cette 911 T permettra donc de se concocter une 911 parfaitement affutée à un tarif moins élevé que celui d'une 911 Carrera S équipée des mêmes options dynamiques.