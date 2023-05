Le patron de Ford pense que le design de Tesla va lasser

Le Tesla Cybertruck est peut-être l’un des véhicules les plus audacieux de toute l’histoire de l’automobile sur le plan du design. Il contraste beaucoup avec le reste de la gamme, dont le style extérieur est à la fois très discret et très proche d’un modèle à l’autre. Depuis la Model S de 2012, toutes les Tesla ont tendance à se ressembler. Le grand SUV Model X n’est qu’une version surélevée de la Model S, la berline Model 3 lancée en 2018 peut se confondre avec sa grande sœur depuis le trois quart arrière et le Model Y affiche lui aussi des lignes très similaires.

D’après le patron du groupe Ford Jim Farley, interrogé par les journalistes de Business Insider, cette approche timide du design extérieur et l’absence de grosses nouveautés esthétiques tout au long de la carrière des modèles risquent de porter préjudice à Tesla : « je pense qu’Elon Musk va apprendre que la fraîcheur des produits est importante. Lorsque le produit commence à devenir trop commun, vous ne pouvez plus le vendre aussi cher. C’est quelque chose de très dangereux », affirme-t-il.

Avant de voir la paille dans l’œil du voisin…

On pourra tout de même admettre que Tesla n’a que peu de leçons à recevoir des autres marques au vu du succès de ses modèles électriques, surtout au moment où Ford fait face à des difficultés financières, se prépare à supprimer 4000 postes en Europe et ne gagne pas encore d’argent avec ses véhicules électriques. Rappelons au passage qu’une version profondément restylée de la Tesla Model 3 doit arriver très prochainement et que le Model Y devrait lui aussi évoluer d’ici l’année prochaine.