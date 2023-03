Pour l'instant, Ford perd des milliards avec ses voitures électriques

Comme la plupart des autres constructeurs automobiles, Ford investit massivement dans les voitures électriques depuis quelques années. La marque ne propose pour l’instant que peu de modèles à zéro émissions dans le monde : le Mustang Mach-E depuis deux ans et le F-150 Lightning aux Etats-Unis. Mais outre l’arrivée du tout nouveau SUV Explorer, Ford prépare de nombreuses nouveautés électriques pour les années à venir. Ces projets ont naturellement un coût pour le constructeur, qui devient d’autant plus visible depuis la réorganisation du grand groupe en trois entités : « Ford Blue » rassemblant les véhicules thermiques et hybrides, « Ford Pro » pour les utilitaires réservés aux professionnels et « Ford Model e » pour les autos électriques.

Ainsi, Ford table sur une perte de trois milliards de dollars pour sa division « Model e » rien qu’en 2023, signe que les ventes de ces véhicules électriques ne suffisent pour l’instant pas à couvrir les investissements gigantesques de la marque pour assurer leur développement. Ces pertes augmenteront cette année si les prévisions se révèlent exactes, puisqu’elles n’étaient « que » de 2,1 milliards de dollars en 2022 et de 900 millions d’euros sur l’année 2021. Pas de quoi faire paniquer pour autant les investisseurs, puisque Ford table aussi sur des profits de 7 milliards de dollars en 2023 pour la division « Ford Blue » et de 6 milliards pour la division « Ford Pro ».

Une division électrique bénéficiaire dès 2024 ?

Comme Tesla qui a brulé du cash pendant de nombreuses années à cause de ses investissements faramineux, Ford devra évidemment attendre que les ventes de ses modèles électriques augmentent pour obtenir enfin une rentabilité à ce niveau. Mais avec l’arrivée récente de l’Explorer et d’autres nouveautés d’ici l’année prochaine (Ford a récemment annoncé 9 noveaux modèles électriques avant la fin 2024), il faudra sans doute s’attendre à un bien meilleur bilan de cette division électrique de Ford à partir de l’année prochaine. Ford prévoit de construire 600 000 véhicules électriques en 2023 et pas moins de deux millions de véhicules électriques par an d’ici 2026. A cette date, la structure des profits de Ford aura sans doute beaucoup changé par rapport aux chiffres actuels…