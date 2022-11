Prise en mains - Ford F-150 Lightning : ce pick-up électrique, c'est l'Amérique !

Le Ford F 150 Lightning est un pick-up électrique. Commercialisé sur le marché américain depuis quelques mois, il est la déclinaison 100 % électrique du F-150 thermique, véritable vedette sur ses terres puisque les modèles de la série F sont tout simplement les plus vendus aux États-Unis depuis 44 ans, toutes catégories confondues ! Mais les motorisations V6 et V8 et leurs débauches de chevaux du F-150 ne sont plus tout à fait adaptées aux exigences climatiques du moment, même aux USA. L’électrification des modèles s’impose donc jusque et y compris sur de tels véhicules. Sacré pari tout de même de faire passer en tout électrique un pick-up, et d’en conserver ce qui fait sa force et sa légende : puissance et performances extrêmes.

S’il est totalement électrique, ce F-150 Lightning est aussi totalement américain au sens démesuré du terme. C’est bien simple, il ne se décline qu’en mode superlatif. Il est énorme, c’est un fait. 5,91 mètres de long, 2 mètres de haut et 2,44 mètres de large. Ce qui fait qu’il est plus long et plus haut qu’un fourgon moyen genre Renault Trafic et qu’il est aussi large qu’un Renault Master… Voilà pour les mensurations de ce géant. Mais en matière de démesure, ces données ne sont qu’un début. Le Ford F 150 Lightning est doté de deux moteurs électriques. Un à l’avant, un à l’arrière. Installés sur les essieux, ils délivrent la bagatelle de 426 ou 563 chevaux selon les versions et un couple phénoménal supérieur à… 1 000 Nm ! Ce qui fait que le 563 chevaux abat le 0-100 km/h en moins de 4 secondes ! Une performance digne d’une Porsche 911 Carrera, mais avec un engin pesant tout de même trois tonnes à vide.

Quant aux batteries, c’est du même tonneau avec deux capacités proposées : rien de moins que 98 kWh net pour la première et 131 kWh net pour la seconde. L’autonomie annoncée est d’environ 500 kilomètres, selon les normes américaines bien sûr et avec une conduite apaisée, ce à quoi n’incite pas trop ce pick-up surpuissant. Une recharge en 150 kW permet de récupérer plus de 80 kilomètres en dix minutes, affirme le constructeur.

Le 0-100 km/h en 4 secondes !

À bord de ce double cabine, tout est en proportion. De la place, il y en a ! À l’avant, le passager paraît presque lointain. À l’arrière, trois vrais sièges avec toute la place qu’il faut. Pas de souci pour l’espace au genou, ni au coude, ni au plafond. L’agrément est réel, rien à voir avec le confort plutôt raide d’un double cabine classique. La position de conduite est parfaite, évidemment dominante et les véhicules voisins paraissent bien petits et frêles. Sur la route, sur le circuit du Ceram à Mortefontaine en l’occurrence, le F-150 électrique concrétise toutes les promesses avancées sur le papier. La puissance est phénoménale, les accélérations époustouflantes et le test du 0-100 km/h vous colle au siège. Il reste cependant étonnamment facile à conduire, tout en souplesse. Véloce, plutôt agile avec une tendance au roulis, il en ferait presque oublier son poids. Et prudence au freinage, qui doit être largement anticipé sous peine de quelques frayeurs. Le F-150 Lightning est un aussi vrai 4x4, de série, et s’aventurer hors des sentiers battus ne lui fera pas peur même si toute de forme de franchissement sera compliquée par le poids et le gabarit du véhicule. N’oublions pas que ce pick-up est avant tout un véhicule utilitaire. Le F-150 Lightning double cabine affiche une charge utile d’environ 900 kg pour un volume utile d’environ 1,5 m³ et sa capacité de remorquage est supérieure à 4,5 tonnes.

Parmi les particularités de ce pick-up, le coffre à l’avant. Comme il n’y a plus de moteur, le compartiment laissé vide devient espace de stockage d’une capacité de 400 litres. L’ouverture est électrique, cela va de soi. Il y a aussi une débauche d’équipements tous orientés haut de gamme.

La planche de bord peut ainsi accueillir un immense écran tout droit venu de la Mustang Mach-E. Il y a aussi le levier de vitesse escamotable, transformant l’espace central en bureau mobile, des prises un peu partout, le pédalier réglable ou encore ce très utile marchepied pour grimper dans la benne.

À quand sur nos routes ?

Le F-150 Lightning est un véhicule américain et sa commercialisation en Europe n’est pas prévue. Mais pourquoi pas d’ailleurs ? Certes, ce pick-up est démesuré, énorme et lourd mais… il est électrique. Pas d’émissions polluantes, pas de bruit, il coche toutes les cases. Il pourrait tout à fait circuler sur nos routes et se jouer de toutes les restrictions de circulation présentes et à venir. Reste le gabarit vraiment peu adapté aux rues de nos villes et nos petites routes de nos campagnes. C’est sûr, ce monstre ne passe pas partout, et nous ne parlons de le garer… Pas très pratique en fait. Remarquons au passage que ce pick-up est un poids lourd dépassant allégrement les 3,5 tonnes. Il faudrait donc un permis ad hoc pour le conduire sauf s’il accède à la dérogation accordée aux véhicules électriques lourds permettant de les conduire avec le permis B.

Ce véhicule est aussi là pour démontrer tout le savoir-faire de Ford en matière de véhicules électriques, des petits véhicules à ce pick-up en passant par l’utilitaire de course Ford Pro SuperVan et ses 2000 chevaux. Alors verra-t-on un jour ce pick-up géant sur nos routes ? Rien n’est exclu explique-t-on chez Ford. Quant aux tarifs, ils pourraient être eux aussi en proportion de l’ensemble. La barre des 100 000 € pourrait être très vite atteinte même avec un premier prix autour des 80 000 €. Le prix de cette démesure…