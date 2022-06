Ford Pro Electric SuperVan : l’utilitaire de 2000 chevaux !

Ce Ford Pro Electric SuperVan est la garantie de livraison express, mais alors vraiment ! Totalement électrique, ce dérivé du Ford E-Custom dispose d’un vaste espace de chargement à l’arrière et bénéficie d’une porte coulissante latérale de série, pratique pour les livraisons en ville. Avec quatre moteurs électriques et une batterie de 50 kWh à refroidissement liquide, cet utilitaire développe 2000 chevaux et accélère comme un avion de chasse, passant de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Idéal pour les livraisons du dernier kilomètre… Mais pas de faux espoirs ! Ce Ford Pro Electric SuperVan n’est pas un modèle de série et ne sera jamais commercialisé. C’est un utilitaire de course, un vrai, inspiré du prochain Ford E-Transit Custom, récemment dévoilé. Il a été développé par Ford Performance avec les spécialistes du rallye et de la course électrifiés de la société Stard en Autriche.

En piste à Goodwood

Le Ford Pro E-Custom SuperVan effectuera sa première sortie sur le circuit du Festival de Goodwood qui se tient à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 juin près de Chichester en Angleterre. Il sera piloté par le français Romain Dumas, spécialiste de l'endurance.

Chez Ford, les SuperVans sont une série d’utilitaires de la marque transformés en véhicules de course. Le premier SuperVan a été mis en piste en 1971. Il s’agissait d’un Ford Transit classique avec un V8 de 400 chevaux. 50 ans plus tard, c’est l’électrique qui prend la piste et bat des records.