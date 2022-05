Ford : le nouveau Custom sera électrique

La gamme des véhicules utilitaires Ford sera totalement électrifiée en 2024. En attendant cette échéance, et juste après le Ford E-Transit, c’est le Custom qui va passer en mode 100 % électrique. Il va cependant falloir être patient : ce nouveau Custom n’est pas attendu avant la fin de l’année… prochaine. En attendant, le Ford E-Custom ne se dévoile qu’au travers de ces photos et de quelques informations succintes.

Un constat s’impose : le changement de style est net. Exit la ligne plutôt fluide et la ceinture de caisse très plongeante. Le futur Custom adopte des formes plus tendues… qui ne sont pas sans rappeler le Volkswagen Transporter. Eh bien justement : si ce Custom est entièrement conçu et développé par Ford, il sera la base du futur Transporter, électrique lui aussi, au nom du partenariat conclut entre les deux marques.

Plus grand et plus large que l’actuel modèle, le Ford E-Transit Custom 2023 adopte une nouvelle signature lumineuse et des feux entrement à LED à l’avant comme à l’arrière. Son architecture électrique apportera, explique le constructeur, « une autonomie allant jusqu’à 380 kilomètres », et offrira « une charge rapide et une capacité de remorquage complète ». Mais le Custom ne sera pas qu’électrique. Ford annonce que l’essence et le Diesel auront droit de cité et qu’une version hybride entièrement renouvelée est également au programme.

Le E-Custom ne sera dans un premier temps commercialisé qu’en version fourgon 1 tonne de charge utile. Après, et d’ici 2024, trois autres véhicules électriques verront le jour. Il s’agira du Ford Transit Courier et de deux véhicules destinés au transport de personnes, les Tourneo Custom et Courier.