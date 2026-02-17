Que se passe-t-il quand on utilise une voiture électrique avec une température de -25 degrés ?

Tout le monde le sait, l’efficience d’une voiture électrique varie beaucoup plus que celle d’un véhicule thermique en fonction de la température. Que ce soit dans une météo caniculaire ou par grand froid, ces conditions entraînent une hausse de la consommation et donc une diminution de l’autonomie. Tout ça à cause d’une réduction des performances de la batterie (dont la chimie fonctionne de manière optimale généralement entre 20 et 35 degrés).

On constate régulièrement l’effet d’une température trop basse (ou au contraire trop haute) sur l’efficacité de ces batteries, mais nous n’expérimentons que très rarement chez nous des températures vraiment extrêmes. Dans des pays comme le Canada, évidemment, le fait de rouler avec une température inférieure à -25 degrés peut être nettement plus courant.

Des performances de charge pas si dégradées

« FrozenTesla », un Youtubeur canadien possédant une Tesla Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale, avait voulu voir comment se comportait sa berline électrique dans ces conditions de grand froid. L’année dernière, il s’était mis au volant de la voiture un matin, après l’avoir laissée toute la nuit dehors, avec une température extérieure de -32 degrés et une batterie ne possédant plus que 25 % de charge.

Il a effectué un trajet de 13 kilomètres pour rejoindre un Superchargeur (en activant le pré-conditionnement de la batterie). La voiture a évidemment surconsommé à cause du système de pré-conditionnement des batteries et du chauffage de l’habitacle nécessaire pour atteindre une température intérieure de 20 degrés, perdant 7 % de batterie rien que sur ce court trajet. Une fois au Superchargeur, en revanche, le bilan n’était pas trop mauvais : 35 minutes pour passer de 17 à 77 % de charge batterie. Certes, cette durée aurait probablement été plus importante sans la mise en marge du système de pré-conditionnement (et le test aurait été intéressant à voir). Et il peut exister de grosses différences d’efficacité selon les constructeurs et les modèles.

Et l’autonomie ?

Sur ce sujet de la baisse de l’autonomie par grand froid, d’ailleurs, la nouvelle éditition du grand comparatif en conditions de froid extrême réalisé par les journalistes norvegiens de Motor est intéressante. Dans des conditions où la température a atteint jusqu’à -31 degrés, ils ont noté une autonomie maximale réduite jusqu’à 46 % selon les modèles testés par rapport aux chiffres officiels WLTP. C’est l’Opel Grandland qui a affiché la plus grosse différence avec l’autonomie maximale théorique.

Et quand il fait encore plus froid ?

Jusqu’à quelle température peut-on utiliser une voiture électrique par conditions de grand froid ? D’après d’autres retours d’expérience comme ceux de FrozenTesla, ces modèles-là semblent rester utilisables même lorsque le thermomètre passe quelques fois sous les -30 degrés pendant la nuit et alors que le système de gestion de la batterie s’éteint automatiquement lorsque le véhicule est en sommeil pendant longtemps (et non branché).

Rappelons d’ailleurs qu’en conditions de très grand froid, les véhicules thermiques ne sont pas épargnés non plus par les problèmes liés à la température. Non seulement ils possèdent une batterie 12 volts dont les performances sont affectées dans ces conditions, mais l’était des fluides du bloc thermique peut aussi compliquer le démarrage. Dans les pays où l’hiver est très froid, d’ailleurs, il est fréquent d’équiper sa voiture thermique d’un « chauffe-moteur » pour réchauffer son liquide de refroidissement électriquement avant le démarrage. Dans ce cas, il faut donc aussi les brancher comme une voiture électrique en charge !