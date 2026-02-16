Même pour humilier des supercars, le Hummer EV est parfaitement fonctionnel
Outre-Atlantique, la démesure reste de mise même lorsqu’il s’agit d’un véhicule électrique. La preuve avec cette séquence montrant un GMC Hummer EV de 4 tonnes dominer des supercars sur une course d’accélération.
Souvenez-vous : il y a quelques années, BMW vante les performances de sa M5 génération E39 en montrant l’envers du décor d’un tournage d'un dragster sur le lac salé de Bonneville. C’est avec une idée un peu similaire que le constructeur américain GMC met en lumière l’accélération fulgurante de son 4x4 survolté Hummer EV.
Le clip partagé sur la chaîne Youtube officielle de la marque et les réseaux sociaux prend la forme d’une drag race sur la ligne droite légèrement coudée de l’ovale Texas Motor Speedway. Sur la grille de départ, que des sportives musclées : une Aston Martin DBS Superleggera, une Ferrari F8, une Ford GT, une Porsche Taycan et une Dodge Challenger Hellcat. Le feu passe au vert et les autos bondissent pour une course folle. Détail amusant, tout est filmé depuis un véhicule mystère qui prend rapidement les devants.
4 tonnes et plus de 1100 chevaux
Oui, le GMC Hummer EV accélère plus fort que toutes ces voitures dotées d’un V8 à compresseur, d’une technologie électrique dernier cri, d’une architecture de berlinette à moteur central ou d’un puissant V12 biturbo. Le mastodonte américain revendique en effet sur le papier la bagatelle de 1176 chevaux lui permettant de tomber l’exercice du 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes malgré son poids de 4080 kilos.
