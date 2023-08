La consommation gargantuesque du Hummer électrique

Le Hummer EV consomme plus d’énergie qu’une Renault Zoé ou une Dacia Spring. Ça, on le sait depuis le début de l’année 2022, moment où des documents ont permis de découvrir les premiers chiffres de consommation du nouveau gros pick-up 100% électrique dans sa version haut de gamme, celui qui relance la marque Hummer disparue au début du siècle pour être devenue trop politiquement incorrecte avec ses moteurs thermiques. A l’époque, on évoquait une consommation moyenne de 44,6 kWh/100 kilomètres pour le Hummer EV équipé des plus grosses batteries (212,7 kWh utilisables d’après le document consulté par Car & Driver), c’est-à-dire plus du double d’une voiture électrique familiale classique.

Jusqu’ici, il fallait se contenter de ces rares chiffres pour avoir une idée de cette consommation gargantuesque. Mais voilà, les chiffres de consommation de l’EPA (Environmental Protection Agency) viennent enfin de tomber et sont désormais consultables sur le site du gouvernement américain. L’organisme évaluant la consommation des voitures neuves du marché américain selon une norme différente du WLTP de notre marché européen (elle est réputée un peu moins optimiste) a donné ses mesures : 53 MPGe en utilisation mixte pour le Hummer EV dans sa version équipée de pneus normaux, soit 39,5 kWh/100 kilomètres et 48 MPGe pour le même modèle sur autoroute, soit 43,6 kWh/100 kilomètres. Les données paraissent donc légèrement moins mauvaises que celles découvertes au début de l’année 2022, mais il faut préciser qu’elles concernent le modèle équipé de batteries à 20 modules et non pas celui avec la plus grosse batterie qui pèse plus de quatre tonnes. Les batteries à 20 modèles auraient une capacité aux environs des 170 kWh tout de même.

Avec les pneus tout-terrain, c’est encore pire

L’EPA donne aussi les chiffres de consommation du Hummer EV équipé des pneus tout-terrain : 50 MPGe en utilisation mixte (41,9 kWh/100 kilomètres) et 45 MPGe sur l’autoroute (46,5 kWh/100 kilomètres). A noter qu’il s’agit du deuxième pire véhicule neuf électrique du marché aux Etats-Unis d’après les données de l’EPA en consommation : le Lordstone Endurance, un pick-up électrique, a été mesuré par l’EPA à 48 MPGe en utilisation mixte soit 43,6 kWh/100 kilomètres.