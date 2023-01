Quelqu'un a dépensé 500 000$ pour le 1er Hummer EV SUV

Depuis l’année dernière, il est de nouveau possible d’acheter un Hummer neuf aux Etats-Unis. La marque qui commercialisait les H1, H2 et H3 jusqu’à la fin des années 2000 est désormais une sous-division du constructeur GMC et elle propose un gigantesque pick-up à zéro émissions, dont les caractéristiques techniques n’ont plus grand-chose à voir avec la voiture électrique à la faible empreinte carbone. Et après le pick-up, cette nouvelle division Hummer se prépare à commercialiser une déclinaison SUV de son gros engin électrique.

Reposant sur la même plateforme et utilisant les mêmes motorisations, ce Hummer EV SUV démarrera à 79 995 dollars dans sa version de base (avec une addition qui pourra grimper jusqu’à 105 595 dollars pour l’Edition 1 haut de gamme). Comme souvent avec ses nouveautés, la General Motors a profité d’une vente aux enchères organisées par Barrett-Jackson pour proposer le tout premier exemplaire aux clients. Ces premiers exemplaires atteignent souvent des prix délirants et l’engin est finalement parti à 500 000 dollars. Son heureux propriétaire aura ainsi la possibilité de rouler en Hummer EV SUV avant tous les autres, les bénéfices de la vente étant reversés à des associations caritatives.

Viendra ou viendra pas en Europe ?

Pour l’instant, la General Motors n’a toujours pas communiqué sur l’éventuelle arrivée du Hummer EV en Europe. Sa motorisation électrique lui permettrait théoriquement de respecter nos sévères normes de CO2 et d’homologation, mais sa masse pachydermique pose un gros problème : dans sa version de pointe, le Hummer EV Pick-up pèse plus de quatre tonnes et impose donc de posséder le permis poids-lourd !