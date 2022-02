GMC Hummer EV : l'électrique de tous les excès

Commençons par l'empreinte au sol de la version pick-up Edition 1 du GMC Hummer EV, la seule disponible au lancement : 5 507 mm de long, 2 202 mm de large et 2 060 mm de haut ! Mais ce n'est encore rien. Passons à la masse. 4 111 kg. Non, il n'y a pas de faute de frappe. S'il était importé officiellement, ce qui paraît peu probable, il nécessiterait donc au moins un permis C1. Et si, bien sûr, il n'était pas électrique, catégorie exemptée avec celle des hybrides rechargeables, cela entraînerait un malus au poids de 23 110 €. Car oui, il est électrique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il pèse si lourd puisque sa batterie à elle seule affiche 1 326 kg sur la balance. C'est autant qu'une Lotus Evora 410 complète. C'est aussi une tonne de plus que la batterie de la Renault Zoé ZE50. Il faut dire que sa capacité bat elle aussi des records : 246,8 kWh brut, 212,7 kWh net, soit malgré tout une densité énergétique tout à fait respectable !

Et ça n'est pas de trop pour déplacer cet authentique monument puisque son autonomie homologuée est de 530 km EPA, soit exactement le même score que la dernière mouture du Tesla Model X Dual Motor. Cependant, son compatriote, s'il n'a rien non plus d'une ballerine, y parvient avec une batterie deux fois plus petite. Ce qui signifie que la consommation d'électrons est gargantuesque : 44,6 kWh/100 km de moyenne dont 41,1 kWh/100 km en ville et… 48,7 kWh/100 km sur autoroute ! C'est deux fois plus que ce que nous avons relevé à bord de la Mercedes EQS 450+ à 130 km/h par zéro degré !

La démesure continue quand on inspecte ses moteurs. Ils sont au nombre de trois, un à l'avant et deux à l'arrière, et délivre chacun 250 kW, soit un total de 750 kW. Laissez tomber votre calculatrice : cela fait 1 020 ch, comme un Tesla Model X Plaid cette fois, et cette centrale électrique permet à cet énorme parpaing de réaliser le 0 à 100 km/h en environ 3 secondes.

Et pour ce qui est de la recharge ? GMC se montre assez discret sur le sujet, parlant juste de la possibilité de se brancher sur des bornes délivrant 350 kW, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Techniquement, l'énorme batterie de 400 V se divise en deux packs fonctionnant en parallèle. Mais, pour la charge, ils peuvent passer en série, portant alors le voltage à 800 V. On peut alors récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en restant branché 10 minutes. En 400 V, passer de 30 à 90 % prendrait 45 minutes, laissant alors imaginer une puissance de crête d'au moins 150 kW. Pour la petite histoire, il a été déterminé que, branché sur secteur (donc 120 V aux États-Unis), il faudrait patienter 8 jours et 6 heures pour une charge complète.

Terminons par le prix, qui impressionne aussi encore mais pas comme on peut s'y attendre : $110,295, soit 97 000 € hors taxe. Les américains étant culturellement très friands de démesure, tout porte à croire que le GMC aura sans aucun doute du mal à faire face à la demande. Est-ce que l'environnement s'en portera mieux ensuite ? A-t-on vraiment besoin de poser la question ?