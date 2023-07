Barbie en Corvette et Ken en Hummer, mais électriques

Il y a deux films qui marquent cet été cinématographique. Le premier, Oppenheimer de Christopher Nolan, parle de l’invention de la bombe atomique quand l’autre, Barbie, évoque les aventures d’une autre bombe atomique. Les deux films, sortis en parallèle, ont d’ailleurs donné naissance à une bande-annonce les rassemblant et évidemment baptisée Barbenheimer. Elle a été réalisé par une intelligence artificielle reprenant des éléments des deux œuvres en y ajoutant son grain de sel.

Mais si les deux films connaissent un succès similaire en salle, ils s’éloignent, de par leur sujet, et de la place qu’ils laissent à l’automobile. Dans Oppenheimer, les autos sont souvent militaires toujours datées des années 40, avec l’obsession de la reconstitution qui caractérise Christopher Nolan depuis Dunkerque, qui a dû écumer les clubs et les garages des collectionneurs. À l’inverse, dans Barbie, la réalisatrice Greta Gerwig, a pu se lâcher, du moins utiliser et adapter tous les engins vendus en accessoires de la poupée Mattel, largement motorisée depuis sa naissance il y a 64 ans.

Une Corvette C1 plus petite que nature

C’est ainsi que le personnage, interprété par Margot Robbie se déplace avec un camping-car imitant un Volkswagen T2, un avion ou une fusée. Mais surtout, son daily, son auto du quotidien, n’est autre qu’une Corvette C1 de 1956, forcément rose. Mais attention, pas question de rouler dans une Vette basique. Selon des spécialistes américains, celle-ci ne serait qu’une copie de l’originale.

Car la poupée Barbie, la vraie, pas Margot Robbie, dispose d’une auto curieusement disproportionnée. La demoiselle intemporelle dépasse largement du pare-brise, afin, peut-être, que les petites filles puissent continuer à la coiffer lorsqu’elle est au volant. De plus, la vraie Corvette étant une stricte deux places, le petit cabriolet a été transformé par Mattel, et la production, en 2+2.

C’est cet effet de disproportion que Greta Gerwick a voulu reconstituer, en demandant à ses accessoiristes de lui réaliser une Corvette plus petite. Quant au moteur, pas de souci, un petit bloc électrique a fait l’affaire. Mais la réalisatrice a voulu aller plus loin dans l’effet jouet, et les compteurs de l’auto qui a servi au tournage sont en fait des autocollants, histoire de coller parfaitement à la voiture – jouet.

Ken quant à lui, qui apparaît sous les traits de Ryan Gosling et qui, comme sa compagne fictive a l’air de s’amuser comme un fou dans le film, a des goûts automobiles beaucoup moins sophistiqués. Quoique. S’il suit Barbie dans tous ses moyens de locomotion, et quitte Barbieland pour le vrai monde dans sa Corvette, il va, une fois dans cette vraie vie, se déplacer en Hummer.

Pourquoi ce gros 4x4 paramilitaire, même s’il est aujourd’hui électrique ? Car Ken découvre que dans notre monde, les hommes doivent être plutôt virils et plutôt dotés d’un gros engin, contrairement à ce qu’il a connu à Barbieland. Mais ce n’est que du cinéma.