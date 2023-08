Hummer H1: tempête du désert

L’opération « Tempête du désert » est lancée en janvier 1991. Les États-Unis d’Amérique accompagnés d’une coalition d’armées alliées engagent une offensive contre l’Irak en représailles à son invasion du Koweït en août 1990.

La Guerre du Golfe révèle au monde entier la silhouette du Hummer H1. Cet engin mythique pour tous les amoureux de véhicules militaires est né chez AM General, une entreprise intégrée dans le groupe American Motors Corporation (AMC) en avril 1971. Cette entreprise connue pour avoir fabriqué les Rambler était aussi propriétaire de la marque Jeep depuis 1970.

La firme AM General est dévolue à la fabrication de véhicules spéciaux pour diverses institutions gouvernementales. C’est notamment elle qui va assurer la production des Jeep DJ Dispatcher pour l’US Mail jusqu’en 1984.

AM General va également développer un premier véhicule tout-terrain pour les militaires. Baptisé Humvee, cet engin fait l’objet d’un premier contrat avec l’Armée américaine en mars 1983, lequel porte sur la fourniture de 55 000 engins. Un deuxième lot concerne 15 000 véhicules. Au total plus de 200 000 unités seront livrées à l’Armée.

En 1983, American Motors se débarrasse de AM General qui est alors racheté par LTV Corporation. AM General devient ainsi une filiale de LTV Aerospace and Defense Company.

Le premier HMMWV, ancêtre du Hummer, sort des usines de South Bend en janvier 1985. Il s’inspire du projet Cheetah (photo) qui avait été développé par Lamborghini pour rouler sur n’importe quelle surface à plus de 200 km/h !

Le Hummer H1 est accessible aux civils à partir de 1992. Cette même année, LTV vend AM General au Renco Group Inc. En décembre 1999, General Motors fait l’acquisition de la division Hummer de AM General. La fabrication des Hummer H1 sera suspendue en mai 2010.