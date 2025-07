Alpine dévoile la A290 Rallye, premier VE compétition clients de la marque

Du passé glorieux, puiser l'essence du frisson et de l'adrénaline. Pour ses 70 ans, Alpine décline son A290 en version Rallye.

Développée par Alpine Racing à Viry-Châtillon et assemblée à Dieppe, dans l’atelier compétition de la Manufacture Alpine Jean Rédélé, la A290 Rallye devient la première Alpine électrique jamais proposée en version compétition clients.

Taillée pour la course

Sous le capot on retrouve le moteur électrique de 220 chevaux (160 kW) avec une puissance transmise au train avant. Sauf qu’ici l’auto dispose d’un différentiel autobloquant ZF à glissement limité afin d'en améliorer la motricité et le mordant. La gestion électronique moteur a également été revisitée.

L'A290 Rallye s'appuie sur le châssis de l'A290 de série. Les trains roulants ont été adaptés à la compétition par Alpine Racing avec un système d'amortissement spécifique ALP Racing Suspension. Les roues EVO Corse 8X18’’ sont quant à elles chaussées de pneumatiques Michelin Pilot Sport A.

Le freinage est assuré à l'avant par des étriers 6 pistons et des disques de 350 mm, tandis qu'à l'arrière des étriers mono piston mordent des disques de 280 mm, avec un contrôle d'ABS recalibré par Alpine Racing. Enfin, un frein à main hydraulique complète les évolutions de cette version compétition.

Le son de la compétition

L’intérieur se pare de sièges baquets Sabelt, d’un arceau de sécurité soudé homologué FIA pour pouvoir courir en compétition. Et pour les oreilles, un générateur de son externe module la sonorité du véhicule selon la vitesse et l’appui sur la pédale d’accélérateur. Combien pour faire frétiller ses oreilles et trépider ses entrailles ? 59 990 € HT.

Porte d'accès à la compétition en électrique, les possesseurs de A290 Rallye pourront s'affronter dans un premier temps sur un seul et unique rallye organisé en France d'ici la fin de l'année 2025. Avant de pouvoir jouer sur divers rallyes.

Première apparition dès ce week-end au Rallye du Rouergue (3-5 juillet), avant une présentation au Goodwood of speed en Angleterre et une nouvelle mise en valeur au prochain Rallye Mont-Blanc Morzine (4-6 septembre).

Alpine A290 Rallye : Fiche Technique

MODELE A290 Rallye MOTEUR Puissance maximale 220 ch (160 kW) Couple maximal 300 Nm Capacité de la batterie 52 kWh (400 V DC) TRANSMISSION Type de transmission Réducteur spécifique à différentiel autobloquant de type ZF à glissement limité CHASSIS Châssis Alpine A290 avec arceau de sécurité FIA Essieux avant/arrière McPherson/train arrière multibras Suspensions Amortisseurs ALP Racing Suspension Freins Etriers avant monobloc 6 pistons, arrière monopiston, frein à main hydraulique Diamètre des disques de freins AV 350 mm Diamètre des disques de freins AR 280 mm Pneumatiques / Roues Michelin Pilot Sport A - 18'',

roues EVO Corse 8 x 18'' POIDS Masse Conforme à la réglementation sportive en vigueur